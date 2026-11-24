Bài học từ đường biên của Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang

Không chỉ có bảng đen, phấn trắng hay những trang sách, Tiết học biên cương của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang còn đưa học sinh đến gần hơn với những cột mốc chủ quyền, đường tuần tra và công việc thường ngày của người lính nơi biên giới.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua bài giảng, các em được trực tiếp tìm hiểu về đường biên, cột mốc, những quy định đối với cư dân khu vực biên giới và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Những điều vốn có thể khô khan trong sách vở trở nên dễ hiểu hơn khi được giải thích ngay tại địa bàn thực tế.

Với các em học sinh, một cột mốc biên giới không còn đơn thuần là dấu hiệu phân định lãnh thổ. Đó còn là nơi các em hiểu thêm về lịch sử, về trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ từng tấc đất quê hương. Những câu chuyện từ thực tiễn công tác của cán bộ, chiến sĩ giúp kiến thức được truyền tải gần gũi, dễ tiếp nhận.

Thượng úy Nguyễn Đình Nghĩa, trợ lý Quần chúng, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, là một trong những người trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục này. Đối với anh, niềm vui không nằm ở việc hoàn thành một buổi tuyên truyền, mà ở tình cảm các em dành cho người lính và những điều các em tiếp nhận sau mỗi bài học.

“Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là khi được các em học sinh trìu mến gọi bằng hai tiếng ‘thầy giáo’. Khoảnh khắc ấy luôn khiến tôi trào dâng một niềm xúc động khó tả, thôi thúc bản thân phải nỗ lực truyền tải thật nhiều kiến thức và câu chuyện thực tiễn từ tuyến đầu. Tôi mong rằng những bài giảng của mình sẽ tiếp thêm ngọn lửa yêu quê hương, giúp các em thêm gắn bó với mảnh đất biên cương và có thêm động lực vươn lên trong học tập”, thượng úy Nguyễn Đình Nghĩa chia sẻ.

Đưa pháp luật đến gần học sinh

Để những bài học không dừng lại ở việc nghe và ghi nhớ, cán bộ, chiến sĩ biên phòng chủ động xây dựng nội dung theo từng chủ đề, sử dụng hình ảnh trực quan, lựa chọn phương pháp phù hợp với lứa tuổi học sinh. Các nội dung về truyền thống Bộ đội Biên phòng, quyền và nghĩa vụ của cư dân biên giới, khu vực hạn chế, hệ thống cột mốc và quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới được lồng ghép trong từng hoạt động.

Một tiết học biên cương tại Trường tiểu học Phương Độ, Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang

Cách tuyên truyền này góp phần giúp học sinh tiếp cận pháp luật từ những điều gần gũi với đời sống. Khi hiểu vì sao phải chấp hành quy định ở khu vực biên giới, vì sao cần tôn trọng và bảo vệ cột mốc, các em có thêm nền tảng để hình thành ý thức trách nhiệm thay vì chỉ ghi nhớ những điều được yêu cầu.

Các buổi học còn được kết hợp với hành trình về địa chỉ đỏ, tham quan phòng truyền thống, tìm hiểu nơi ở, sinh hoạt của bộ đội. Những trải nghiệm như xem hình ảnh tuần tra, phát quang đường tuần tra, giao lưu văn hóa hay tìm hiểu công việc của người lính giúp học sinh có cái nhìn chân thực hơn về nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Từ đó, tuyên truyền, giáo dục không chỉ hướng đến cung cấp thông tin mà còn tạo sự kết nối giữa học sinh với lực lượng bảo vệ biên giới, bồi đắp sự trân trọng đối với những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Từ hiểu biết đến trách nhiệm

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 26 Tiết học biên cương, thu hút hàng nghìn lượt giáo viên, học sinh và đoàn viên thanh niên tham gia. Những con số cho thấy hoạt động giáo dục được triển khai rộng, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống và bồi dưỡng tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Trên tuyến biên giới dài 277km với 442 cột mốc, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền không chỉ đặt lên vai cán bộ, chiến sĩ biên phòng mà còn cần sự đồng hành, trách nhiệm của nhân dân. Trong đó, việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu về biên giới, nhận thức đúng quy định pháp luật và trân trọng giá trị hòa bình có ý nghĩa lâu dài.

Những bài học được tổ chức ngay trên địa bàn biên giới góp phần giúp kiến thức về chủ quyền, pháp luật trở nên cụ thể, dễ nhớ và gần với đời sống. Từ những chuyến đi, những lời giảng và câu chuyện của người lính, các em thêm hiểu vùng đất mình đang sống, biết trân trọng những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Với người lính biên phòng, mỗi Tiết học biên cương không chỉ là một buổi tuyên truyền mà còn là hành trình gieo tình yêu quê hương và trách nhiệm. Những điều được vun đắp hôm nay sẽ góp phần hình thành lớp trẻ biết yêu nơi mình sinh ra, hiểu pháp luật và sẵn sàng chung tay giữ gìn bình yên nơi biên giới.