Sau 4 tháng im ắng, hôm 6/11, vị trí HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc cuối cùng cũng đã được xác định.

Sina đưa tin, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) chọn Shao Jiayi (Thiệu Gia Nhất) ngồi ghế nóng, một quyết định có phần bất ngờ.

Nguồn tin của Sina cho biết, Shao Jiayi vượt qua người bạn Zheng Zhi và một HLV châu Âu để dẫn dắt Trung Quốc.

Shao Jiayi trở thành tân HLV trưởng tuyển Trung Quốc. Ảnh: Sina

Với lựa chọn này, Shao trở thành HLV trẻ người Trung Quốc tiếp theo dẫn dắt ĐTQG trong những năm gần đây, sau Li Tie và Li Xiaopeng.

Sau khi thua Indonesia 0-1 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 hồi tháng Sáu, qua đó nói lời chia tay giải đấu Bắc Mỹ, ông Ivankovic từ chức trong âm thầm.

Trong quá trình tìm thuyền trưởng mới, CFA công bố bộ tiêu chuẩn tuyển chọn rất khắt khe.

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất là “phải có kinh nghiệm dẫn dắt ĐTQG tại VCK các giải đấu chính thức do FIFA hoặc AFC (LĐBĐ châu Á) tổ chức; hoặc có kinh nghiệm dẫn dắt tại các giải vô địch mạnh ở châu Âu hay châu Á!”.

Vào thời điểm đó, nhiều CĐV cho rằng tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ được dẫn dắt bởi một HLV người châu Âu, hoặc ít nhất là đến từ Lục địa già.

Huyền thoại Fabio Cannavaro được xem là ứng viên hàng đầu nhờ kinh nghiệm làm việc với bóng đá Trung Quốc.

Tuy nhiên, tháng trước cựu trung vệ tuyển Italia đã ký hợp đồng với Uzbekistan – đội đã giành quyền dự World Cup 2026.

CFA cuối cùng chọn Shao Jiayi. Ông từng tham dự World Cup 2002, được thừa nhận là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ vàng bóng đá Trung Quốc hồi đầu thế kỷ này.

Shao chính là người hùng đưa Trung Quốc vào chung kết Asian Cup 2004 (thành tích tốt nhất lịch sử, tương tự năm 1984), với 3 bàn thắng. Ông cùng đồng đội Zheng Zhi và Zhao Junzhe lọt vào đội hình tiêu biểu của giải.

Cựu tiền vệ 45 tuổi từng làm trợ lý U19 và ĐTQG, cũng như có thời gian ngắn giữ vai quản lý tuyển Trung Quốc.

Shao Jiayi sẽ phải xây dựng nền tảng hoàn toàn mới cho tuyển Trung Quốc, hướng đến Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.