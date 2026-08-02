Sau hai lượt trận đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, Indonesia nổi lên như một trong những ứng viên cho chức vô địch.

Dù thực hiện nhiều thử nghiệm, nhưng hai trận vừa qua cho thấy diện mạo mới của Garuda dưới thời John Herdman.

Dấu ấn Herdman

HLV Herdman, người học theo phong cách Luis Enrique, chưa cần nhiều thời gian để in dấu ấn lên đội tuyển Indonesia. Điều dễ nhận thấy nhất là cường độ thi đấu được nâng lên đáng kể.

HLV Herdman để lại dấu ấn quan trọng với Indonesia. Ảnh: B.U

Garuda chủ động gây sức ép ngay từ phần sân đối phương, tổ chức chuyển trạng thái nhanh và sẵn sàng đưa bóng lên phía trước chỉ sau vài đường chuyền.

Không còn hình ảnh phụ thuộc quá nhiều vào những pha xử lý cá nhân, Indonesia hiện nay có hệ thống hơn.

Hai cầu thủ chạy cánh thường xuyên dâng cao để mở rộng chiều ngang sân, trong khi các tiền vệ liên tục hoán đổi vị trí nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Trước Campuchia, cách tiếp cận này giúp Indonesia ghi 5 bàn. Đến trận gặp Timor Leste, dù phải chờ tới phút 74 mới phá vỡ thế bế tắc, Garuda vẫn giữ được sự kiên nhẫn và không đánh mất cấu trúc chiến thuật.

Điểm nổi bật là Herdman đã xây dựng được một tập thể biết cách áp đặt lối chơi.

Trên sân Pakansari (20h30 ngày 3/8), sẽ là cuộc đấu trí thú vị giữa Herdman và HLV Kim Sang Sik.

Bộ não Thom Haye

Nếu Herdman là kiến trúc sư thì Thom Haye chính là người điều khiển cỗ máy trên sân. Tiền vệ gốc Hà Lan tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng nhất của Indonesia hiện tại.

Thom Haye rất nổi bật ở giữa sân. Ảnh: PSSI

Haye mang đến sự bình tĩnh trong cách luân chuyển bóng, luôn biết khi nào cần tăng tốc và khi nào cần giảm nhịp. Khả năng chuyền dài chính xác giúp Indonesia chuyển đổi trạng thái rất nhanh, trong khi những đường chuyền ngắn của anh giữ cho đội bóng duy trì quyền kiểm soát.

Trận gặp Timor Leste cho thấy đầy đủ giá trị của Haye. Khi đối thủ lùi sâu phòng ngự và Indonesia gặp khó trong việc xuyên phá, chính cú đá phạt thành bàn ở phút 78 của anh đã giải tỏa hoàn toàn áp lực.

Bàn thắng ấy không chỉ nhân đôi cách biệt mà còn mở ra khoảng trống để Indonesia kết liễu trận đấu chỉ ít phút sau.

Bên cạnh đóng góp chuyên môn, Haye còn đóng vai trò thủ lĩnh trong việc tổ chức pressing và giữ cự ly đội hình. Kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu giúp anh luôn đưa ra những quyết định hợp lý ở các thời điểm quan trọng.

Hiện tượng Mitchell Baker

Ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất sau hai lượt trận ASEAN Cup 2026 chắc chắn là Mitchell Lee Baker. Tiền đạo 19 tuổi có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn khi lập hat-trick vào lưới Campuchia, trước khi ghi thêm 1 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Timor-Leste.

Baker có phong độ tốt và lối chơi hiện đại. Ảnh: PSSI

Giá trị của Baker không chỉ nằm ở số bàn thắng. Anh sở hữu đầy đủ phẩm chất của một trung phong hiện đại theo phong cách châu Âu: thể hình lý tưởng, khả năng không chiến mạnh mẽ, chọn vị trí thông minh và dứt điểm gọn gàng bằng cả hai chân.

Baker luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm, đồng thời sẵn sàng di chuyển rộng để tạo khoảng trống cho các vệ tinh.

Sự xuất hiện của Baker cũng giúp Indonesia đa dạng hơn trong tấn công. Những quả tạt từ hai biên hay các tình huống cố định của Garuda giờ đây đều gây nguy hiểm cho hàng thủ đối phương.

Với phong độ hiện tại, Baker không chỉ dẫn đầu hàng công Indonesia mà còn nổi lên như ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.

Hàng thủ Việt Nam sẽ phải rất thận trọng trước Baker, đồng thời cần tránh bộ ra những vấn đề như trận hòa Singapore.

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