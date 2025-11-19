Vòng loại Asian Cup 2027:

Thông tin trận đấu Lào vs Việt Nam

Thời gian: 19h00, hôm nay 19/11/2025

Giải đấu: Bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027.

Địa điểm: SVĐ Quốc gia, Viêng Chăn, Lào.

Khả năng Malaysia bị trừ điểm vì dùng cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả đang khiến cục diện bảng F đảo chiều. Nếu bị xử thua trước Nepal và Việt Nam, họ sẽ mất 6 điểm, còn Việt Nam được cộng thêm 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng trước lượt trận thứ 5.

Xuân Son và các đồng đội trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp chủ nhà Lào - Ảnh: Hải Hoàng

Điều đó đồng nghĩa chỉ cần hòa Lào tối nay, thầy trò HLV Kim Sang Sik gần như chắc suất dự VCK Asian Cup 2027. Xét về đẳng cấp, Việt Nam vượt trội hoàn toàn. Chiến thắng 5-0 ở lượt đi đã phản ánh rõ sự chênh lệch giữa hai đội.

Dù thiếu vắng Filip Nguyễn và Trung Kiên, hàng thủ Việt Nam vẫn đủ chắc chắn khi Lào không sở hữu hàng công đủ mạnh để gây áp lực.

Trận đấu cũng là cơ hội cho một loạt gương mặt trở lại, gồm Tuấn Tài, Văn Đô và Xuân Son. Nếu phát tốt thế mạnh, tuyển Việt Nam có chiến thắng cách biệt và gây áp lực lên Malaysia trước trận đấu cuối - định đoạt trận đấu vào tháng 3/2026.

Đội hình dự kiến Lào vs Việt Nam

Lào: Lokphathip, Wenpaserth, Phetviengsy, Somsanith, Xaysombath, Sangvilay, Lueanthala, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Souvany, Bounkong.

Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son, Tiến Linh