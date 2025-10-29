HLV Kim Sang Sik chia tay tuyển Việt Nam

Tháng 11 tới, HLV Kim Sang Sik sẽ không thể trực tiếp dẫn dắt tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days như thường lệ. Lý do rất rõ ràng: cần toàn tâm toàn ý cho U22 Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng hướng đến SEA Games 33 và xa hơn là VCK U23 châu Á 2026.

Vì vậy, việc ông Kim Sang Sik vắng mặt ở tuyển Việt Nam trong giai đoạn này là điều gần như tất yếu. Với quỹ thời gian không còn nhiều, thuyền trưởng người Hàn Quốc buộc phải ưu tiên cho U22 Việt Nam, nơi có nhiều việc cần làm hơn, từ lối chơi, khả năng phối hợp nhóm đến hiệu quả dứt điểm vốn chưa được cải thiện rõ ở các giải đấu trước.

Cũng thời gian này, tuyển Việt Nam hội quân và chuẩn bị cho trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào (19/11 tại Viêng Chăn). Sự vắng mặt của HLV trưởng chắc chắn ảnh hưởng nhất định đến quá trình chuẩn bị, nhưng đây không phải lần đầu tiên HLV Kim Sang Sik trao quyền chỉ đạo cho người khác nên quỹ đạo vận hành cũng sẽ ổn.

HLV Kim Sang Sik sẽ chia tay tuyển Việt Nam và tập trung cho U22 Việt Nam

Thay dễ, nhưng...

Như thường lệ, hay giống như đợt tập trung FIFA Days vào tháng 9 vừa qua, người được tin tưởng giao phó nhiệm vụ "lên lớp" thay cho ông Kim Sang Sik là HLV Đinh Hồng Vinh.

Về lý thuyết, mọi giáo án, kế hoạch tập luyện, cũng như chiến thuật sẽ được ông Kim Sang Sik truyền đạt chi tiết mỗi ngày thông qua đội ngũ trợ lý và công nghệ trực tuyến đảm bảo tính thống nhất trong cách vận hành của đội tuyển.

Tuy nhiên, điều khác biệt và đáng lo ngại so với các đợt tập trung trước nằm ở chỗ, đợt hội quân sắp tới của tuyển Việt Nam không chỉ chuẩn bị cho các trận giao hữu đơn thuần thử nghiệm hay cọ xát mà là gặp Lào trong khôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Đinh Hồng Vinh sẽ thay thế

Điều này đồng nghĩa với việc tính chất của đợt tập trung sẽ khác và nặng nề hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, khả năng cao trong đợt tập trung của tuyển Việt Nam tới xuất hiện những tân binh nhằm làm mới đội hình và tạo thêm sức cạnh tranh.

Trong hoàn cảnh này việc huấn luyện, lắp ráp đội hình với những nhân tố mới trong bối cảnh không có HLV trưởng trực tiếp sẽ là một thử thách không hề dễ dàng đối với người "nhiếp chính".

May mắn cho tuyển Việt Nam, Lào không phải đối thủ quá mạnh, nên áp lực thành tích phần nào được giảm nhẹ. Quan trọng hơn, theo lịch trình, HLV Kim Sang Sik có thể kịp trở lại ngay trước thềm trận đấu tại Viêng Chăn để trực tiếp chỉ đạo đội nhà.

Dù vậy, việc một HLV trưởng phải “phân thân” giữa hai đội tuyển quốc gia là điều chưa từng dễ dàng. Và chính ở giai đoạn này, năng lực điều phối và tầm nhìn chiến lược của ông Kim Sang Sik sẽ được kiểm chứng rõ hơn bao giờ hết.