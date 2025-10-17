Theo Moscow Times, Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế Kirill Dmitriev ngày 16/10 đã đề xuất việc hợp tác với tỷ phú Elon Musk để xây dựng một đường hầm xuyên qua eo biển Bering, nhằm kết nối vùng Alaska (Mỹ) và Siberia (Nga).

"Hãy nghĩ về việc kết nối lãnh thổ Mỹ và Nga bằng 'Đường hầm Putin - Trump', đó là một tuyến đường dài 113km tượng trưng cho sự thống nhất. Thông thường, việc xây dựng một công trình như vậy sẽ tốn hơn 65 tỷ USD, nhưng với công nghệ của Boring Company, chi phí có thể giảm còn 8 tỷ USD. Hãy cùng nhau xây dựng tương lai", ông Dmitriev viết trên X và gắn thẻ ông Musk.

Quan chức Nga nhấn mạnh, tuyến đường hầm này sẽ mở ra nhiều cơ hội khai thác tài nguyên chung giữa Nga và Mỹ, đồng thời tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy nền kinh tế.

Phác họa về đường hầm nối liền lãnh thổ Mỹ và Nga. Ảnh: X/kadmitriev

Cũng theo ông Dmitriev, Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) đã có kinh nghiệm xây dựng cây cầu đường sắt đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc, và đang sẵn sàng thực hiện một công trình kết nối châu Mỹ và lục địa Á-Âu Phi.

Trước đó, ông Dmitriev đã hoan nghênh kết quả của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Trump, nhận xét rằng cánh cửa đàm phán hòa bình về vấn đề Ukraine vẫn chưa đóng lại.

Boring Company là doanh nghiệp do tỷ phú Elon Musk sáng lập năm vào 2016, chuyên phát triển công nghệ đào hầm và giao thông ngầm. Công ty này hướng đến mục tiêu giảm tắc nghẽn đô thị bằng hệ thống đường hầm cho xe điện, tiêu biểu là dự án Vegas Loop tại bang Las Vegas.