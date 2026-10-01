Tỷ phú Elon Musk đã được chọn làm đồng lãnh đạo dự án nghiên cứu chiến tranh tương lai của chính phủ Mỹ, với mục tiêu "đạt được ưu thế áp đảo trên chiến trường thế hệ mới".

Theo tờ Guardian, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 đã công bố về việc thành lập chương trình nghiên cứu chiến tranh tương lai mang tên "Dự án Meridian", có nhiệm vụ "xác định các loại vũ khí có thể sử dụng để đạt ưu thế áp đảo trên chiến trường thế hệ mới".

Tỷ phú Elon Musk sẽ là một trong ba người đồng lãnh đạo dự án này, cùng với lãnh đạo tập đoàn Anduril Palmer Luckey và cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich. Họ sẽ làm việc cùng những thành viên khác đến từ các lĩnh vực như học thuật và chính sách, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công nghệ trực thuộc Bộ Chiến tranh Emil Michael.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

"Nhóm này sẽ có 120 ngày để nghiên cứu cách quân đội Mỹ ứng dụng công nghệ mới và triển khai tác chiến tại những khu vực chưa từng được thử nghiệm, bao gồm cả dưới lòng đất và trên Mặt trăng. Để duy trì vị thế hàng đầu, nước Mỹ phải dự báo trước các môi trường tác chiến tương lai và hành động dứt khoát nhằm phát triển các vũ khí áp đảo trên những chiến trường đó", ông Hegseth cho biết.

Cùng ngày 30/9, Bộ trưởng Hegseth cũng công bố việc thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động, nhằm đẩy nhanh việc nghiên cứu và triển khai các hệ thống vũ khí không người lái.

"Cuộc xung đột Ukraine đã dạy chúng ta một điều: bản thân máy bay không người lái (UAV) không tự đem lại chiến thắng, mà là sự cần thiết phải có một hệ thống được thiết kế chuyên biệt nhằm tối đa hóa khả năng thích ứng", ông Hegseth nói.

Theo giới quan sát, việc ông Musk trở lại chính phủ không phải điều quá bất ngờ, trong bối cảnh người giàu nhất thế giới đã hàn gắn quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.