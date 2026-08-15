Đài NDTV ngày 15/8 đưa tin, tỷ phú Elon Musk trong tuần này đã tuyên bố sẽ hỗ trợ ít nhất 100 triệu USD để hỗ trợ đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Giới quan sát nhận định rằng động thái của người giàu nhất thế giới đã kết thúc rạn nứt kéo dài nhiều tháng giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn là một trong những liên minh chính trị kỳ lạ và quan trọng nhất nước Mỹ.

Theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal (WSJ), quá trình hàn gắn quan hệ giữa ông Trump và ông Musk có sự thúc đẩy rất lớn từ các quan chức cấp cao của Mỹ.

Rạn nứt giữa hai người đã bắt đầu xuất hiện vào giữa năm 2025, khi "ông trùm" công nghệ công khai phản đối dự luật chi tiêu "Lớn và Đẹp đẽ" của Tổng thống Trump. Lúc đó, ông Trump đã tỏ ra rất thất vọng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt toàn bộ trợ cấp và hợp đồng liên bang với các tập đoàn của ông Musk.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Ngay sau khi cuộc khẩu chiến công khai giữa ông Trump và ông Musk xảy ra, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã chủ động liên hệ với ông Musk để hạ nhiệt. Dù vậy, quá trình hàn gắn vẫn chưa diễn ra ngay lập tức, bởi Tổng thống Trump vào tháng 9 năm ngoái vẫn khẳng định rằng ông chưa sẵn sàng đưa tỷ phú Mỹ trở lại vòng thân cận.

Suốt thời gian sau đó, ông Vance vẫn nỗ lực duy trì quan hệ với ông Musk. Thậm chí việc ông Musk từ bỏ kế hoạch thành lập một đảng chính trị mới được cho là vì ảnh hưởng của Phó Tổng thống Mỹ. "Ông Vance tin rằng ông Musk là một nhân vật quá quan trọng để cắt đứt quan hệ", WSJ nhận xét.

Bên cạnh nỗ lực hòa giải của quan chức Nhà Trắng, một số thay đổi về nhân sự cũng góp phần làm giảm căng thẳng.

Ông chủ SpaceX từng nhiều lần bất đồng với trợ lý lâu năm của ông Trump là ông Sergio Gor. Hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng thống bổ nhiệm ông Gor làm Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, đưa ông rời xa Washington. Đến tháng 11/2025, ông Trump đã tái bổ nhiệm ông Jared Isaacman - một đồng minh của tỷ phú Musk - làm lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), động thái khiến người giàu nhất thế giới hài lòng.

Một yếu tố khác giúp đẩy nhanh việc hàn gắn quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Musk là sự ra đi của nhà hoạt động Charlie Kirk. Người thân của ông Kirk tiết lộ rằng ông này đã liên lạc với ông chủ SpaceX sau khi mâu thuẫn giữa hai nhân vật quan trọng của đảng Cộng hòa bùng nổ.

Vào ngày tổ chức lễ tưởng niệm ông Kirk, Tổng thống Trump và ông Musk được nhìn thấy trò chuyện với nhau, nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn vỗ nhẹ vào khuỷu tay của ông Musk.

Theo nguồn tin của WSJ, Tổng thống Trump và ông Musk hiện nói chuyện mỗi tháng một lần. Nội dung thảo luận giữa hai người chủ yếu xoay quanh trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc và các vấn đề quốc tế lớn.