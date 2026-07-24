Theo tờ USA Today, tỷ phú Elon Musk ngày 23/7 đã có cuộc phỏng vấn với tờ Insider để nói về quãng thời gian tham gia chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump.

"Tôi đã lún quá sâu vào chính trị. Thành thật mà nói tôi đã hành động quá đà khi đảm nhiệm vai trò ở DOGE, tôi đã bị cuốn theo. Tôi đã bị chỉ trích rất nhiều vì việc đó và tôi nghĩ mình không nên làm như vậy nữa", ông Musk bộc bạch.

Tuy vậy, người giàu nhất thế giới vẫn bác bỏ những lời chỉ trích rằng hoạt động của DOGE đã gây ra các hậu quả tiêu cực, đồng thời khẳng định toàn bộ tổ chức hay cơ quan bị cắt ngân sách đều hoạt động "không hiệu quả".

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh: NYT

"Những cáo buộc cho rằng việc cắt giảm ngân sách của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã gây ra hậu quả nghiêm trọng là hoàn toàn vô lý. Không có ai thiệt mạng vì hoạt động của DOGE", ông Musk nói.

DOGE được thành lập trong những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Tại thời điểm đó, ông Musk tuyên bố cơ quan này có thể tiết kiệm hơn 2.000 tỷ USD ngân sách liên bang trong vòng một năm. Tuy nhiên, trước khi dừng hoạt động vào tháng 11/2025, DOGE chỉ có thể cắt giảm khoảng 214 tỷ USD. Suốt thời gian vận hành, DOGE đã vấp phải nhiều tranh cãi về xung đột lợi ích cá nhân, cắt giảm thiếu cơ sở và xâm phạm dữ liệu mật.

Khi được hỏi liệu có còn ủng hộ chính quyền của Tổng thống Trump hay không, ông Musk trả lời: "Tôi không thể nói là mình đồng tình với tất cả quyết định của Nhà Trắng, nhưng nhìn chung đội ngũ của Tổng thống Trump đang làm rất tốt. Không có chính quyền nào là hoàn hảo, nhưng chính quyền đương nhiệm là lựa chọn phù hợp nhất".

Dù từng quyên góp hơn 250 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump, nhưng rạn nứt giữa hai người đã bắt đầu xuất hiện vào giữa năm 2025 khi "ông trùm" công nghệ công khai phản đối dự luật chi tiêu "Lớn và Đẹp đẽ" của Tổng thống Trump. Lúc đó, ông Trump đã tỏ ra rất thất vọng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt toàn bộ trợ cấp và hợp đồng liên bang với các tập đoàn của ông Musk. Tuy vậy, ông Trump vào đầu tháng 6 tuyên bố đã "nối lại" tình bạn với người giàu nhất thế giới.