Hãng CNN đưa tin, trước khi cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã dành một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng cảnh vật, cụ thể là trần nhà của phòng họp trong Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh.

Đoạn video đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội X và Trung Quốc cho thấy ông Rubio ngửa đầu ra sau để ngắm trần nhà, chỉ tay và ra hiệu về phía đó khi ông trò chuyện với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh được thiết kế tỉ mỉ, khéo léo và được xây dựng vào những năm 1950. Tòa nhà nổi tiếng với những chiếc đèn chùm pha lê lớn, có nhiều tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao mạ vàng theo phong cách truyền thống Trung Quốc, trần nhà nhiều màu sắc được sắp xếp theo hình bàn cờ.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk dường như cũng thích thú với khung cảnh ở Đại lễ đường Nhân dân. Một đoạn video cho thấy, sáng nay (14/5), khi đứng chụp ảnh trước Đại lễ đường Nhân dân cùng với các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp khác của Mỹ, ông Musk giơ điện thoại lên và xoay tròn chậm rãi để ghi lại khung cảnh tại địa điểm nổi tiếng này của Bắc Kinh.

Đoạn video nhanh chóng được xem hàng trăm nghìn lần, nhiều người thích thú với sự thoải mái cùng chiều cao nổi bật của tỷ phú công nghệ này.