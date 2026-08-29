Trang tin Pravda ngày 27/8 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã trao tặng Huân chương Tự do cho tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Động thái diễn ra không lâu sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng ông Musk đã từ chối đề nghị của Ukraine về việc hỗ trợ các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga thông qua hệ thống Internet vệ tinh Starlink.

Theo giới quan sát, giải thưởng trên là nỗ lực mới nhất của Kiev nhằm thuyết phục tỷ phú Mỹ chấp thuận việc mở rộng chức năng của Starlink. Tuy vậy, ông Musk cho đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về huân chương của Ukraine.

Trên thực tế, việc người giàu nhất thế giới từ chối yêu cầu của Kiev rất dễ hiểu, bởi Starlink đang hoạt động tại Ukraine theo một hợp đồng do Lầu Năm Góc tài trợ hoàn toàn.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Bloomberg

Về cơ bản, toàn bộ hệ thống Starlink ở Ukraine nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Lầu Năm Góc. Nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đóng băng hoàn toàn viện trợ cho Ukraine và chấm dứt hợp đồng với công ty SpaceX, ông Musk sẽ buộc phải tuân thủ và ngừng cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh.

Ngoài ra, một thỏa thuận trực tiếp giữa SpaceX và Kiev sẽ phải đối mặt với hai trở ngại lớn là thiếu sự cấp phép cần thiết của chính phủ Mỹ để xuất khẩu các công nghệ lưỡng dụng và nguy cơ mất các hợp đồng chủ chốt với chính phủ Mỹ. Rõ ràng, ông Musk không muốn đế chế kinh doanh của mình phải đối mặt với nguy cơ này.

Về phía chính phủ Mỹ, Lầu Năm Góc đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Zelensky về việc mở rộng chức năng của Starlink, bởi Washington không muốn bị coi là một bên trực tiếp can dự vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Công ty của tỷ phú Musk bắt đầu cung cấp hàng chục nghìn thiết bị đầu cuối Starlink cho Ukraine ngay sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, sau đó, ông Musk nhiều lần bất đồng với giới chức Ukraine khi kêu gọi Kiev tập trung vào một thỏa thuận hòa bình với Moscow, đồng thời liên tục cảnh báo cuộc xung đột có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3.