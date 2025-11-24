U17 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U17 châu Á 2026 khi thắng đậm U17 Singapore 6-0. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Cristiano Roland áp đảo hoàn toàn đối thủ. Thậm chí nếu các cầu thủ trẻ Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn, họ có thể ghi thêm được bàn thắng.

Ở lượt trận thứ 2, U17 Việt Nam gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là U17 Quần đảo Bắc Mariana. Trong trận ra quân, đội bóng này thua trắng 13 bàn trước U17 Malaysia.

U17 Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại vòng loại U17 châu Á 2026. Ảnh: S.N

Chỉ cần chơi đúng sức, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục có một chiến thắng tưng bừng trước U17 Quần đảo Bắc Mariana. Tuy nhiên, ngoài mục tiêu 3 điểm, đội bóng của HLV Cristiano Roland cũng quyết tâm sửa chữa những vấn đề chưa tốt ở trận ra quân.

"Ở trận thắng U17 Singapore, các cầu thủ trẻ có một số tình huống hỏng, sai sót, nhưng đó là bình thường. Dĩ nhiên chúng tôi có sự chuẩn bị cho những tình huống như vậy, và đội phải rút ra bài học cho trận đấu tiếp theo", HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Gặp đối thủ yếu ở lượt trận thứ 2 bảng C, HLV Cristiano Roland nhiều khả năng xoay tua đội hình, trao cơ hội cho những cầu thủ ít hoặc chưa được thi đấu ở trận trước. Đây cũng là điều hợp lý khi U17 Việt Nam phải giữ sức ở giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc (2 ngày/1 trận).

U17 Việt Nam chơi tấn công, dồn ép đối thủ ngay từ đầu nhằm có bàn thắng sớm, tạo lợi thế về thế trận cũng như tinh thần. Bên kia chiến tuyến, U17 Quần đảo Bắc Mariana phòng ngự số đông, nhưng việc đội bóng này có thể bảo vệ được mành lưới hay không lại là câu chuyện khác.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Quần đảo Bắc Mariana lăn bóng và lúc 19h ngày 24/11 trên SVĐ PVF (Hưng Yên).

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Minh Thủy, Quý Vương, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Đại Nhân, Lê Sỹ Bách.

Lịch thi đấu bảng C, vòng loại U17 châu Á

