Trung Kiên (6 điểm): Không mắc lỗi trong bàn thua duy nhất của đội nhà, tuy nhiên cũng khó có thể đánh giá thủ thành này chơi hay, bởi U22 Lào quá yếu.

Lý Đức (6 điểm): U22 Lào chơi tấn công không quá mạnh mẽ, thế nhưng vài thời điểm khiến trung vệ trụ cột U22 Việt Nam vất vả như ở tình huống ở phút 80 khi để Khampane thoát xuống đối mặt với Trung Kiên.

Hiểu Minh (6 điểm): Một trận đấu mà nhiệm vụ phòng ngự của Hiểu Minh chưa hoàn thành. Bàn thua là lỗi của trung vệ này khi không phá bóng quyết liệt từ quả phạt góc của U22 Lào.

Nhật Minh (6 điểm): Tương tự như các đồng nghiệp chơi cùng vị trí, Nhật Minh cũng có một trận đấu không thành công và mắc lỗi ở bàn thua.

Minh Phúc (7 điểm): Cầu thủ chạy cánh của U22 Việt Nam có trận đấu tốt trong vai trò hỗ trợ tấn công. Ngoài 1 pha kiến tạo, Minh Phúc cũng tạo ra nhiều sóng gió trong những pha tấn công bên phía đội nhà.

Thanh Nhàn có trận đấu không tốt

Xuân Bắc (6,5 điểm): Trước khi rời sân vì chấn thương, tiền vệ trụ của U22 Việt Nam chơi tốt và giúp đội nhà kiểm soát khu vực giữa sân khá ổn.

Thái Sơn (6 điểm): Tiền vệ của U22 Việt Nam chơi tròn vai ở nhiệm vụ phòng ngự. Tuy nhiên khả năng hỗ trợ tấn công là chưa được như kỳ vọng.

Văn Khang (7 điểm): Đội trưởng U22 Việt Nam hoàn toàn có thể nhận điểm cao hơn khi chơi tốt bên hành lang cánh trái. Sẽ hoàn hảo hơn nếu như các pha chuyền bóng cuối cùng của Văn Khang chính xác hơn.

Quốc Việt (6 điểm): Một trận đấu khá nhạt nhoà của chân sút này khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong chiến thắng trước U22 Lào.

Đình Bắc (7,5 điểm): Cú đúp của cầu thủ người xứ Nghệ xứng đáng nhận điểm cao. Tuy nhiên, cũng là Đình Bắc được gọi tên khi bỏ lỡ kha khá cơ hội trong trận đấu, đồng thời chơi thiếu đồng đội ở nhiều tình huống.

Ghi 2 bàn thắng và giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Lào, nhưng Đình Bắc không nhận số điểm quá cao

Thanh Nhàn (6 điểm): Được kỳ vọng nhất trên hàng công U22 Việt Nam, thế nhưng những gì mà tiền đạo trẻ này thể hiện là vô cùng thất vọng với hàng loạt tình huống bỏ lỡ ngon ăn.

Quốc Cường (7 điểm): Vào thay cho Xuân Bắc ở nửa cuối hiệp 1, cầu thủ thuộc biên chế CA TPHCM thi đấu tốt và giúp hàng tiền vệ U22 Việt Nam chơi sáng tạo hơn khá nhiều.

Phi Hoàng (6 điểm): Vào thay người ở phút 70, cầu thủ của Đà Nẵng chơi tròn vai, điểm trừ là tình huống nhận thẻ vàng không đáng có sau 1 pha tranh chấp với U22 Lào.

Văn Thuận (6,5 điểm): Cầu thủ thuộc biên chế Thanh Hoá cũng chơi tròn vai sau khi vào sân thay người ở phút 70.

Lê Phát, Anh Quân vào sân ít thời gian nên không đánh giá.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn