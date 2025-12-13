U22 Malaysia đã lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33, với chiếc vé dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Sau khi thua U22 Việt Nam 0-2, U22 Malaysia không thể nắm quyền tự quyết mà phải chờ kết quả trận U22 Indonesia và U22 Myanmar.

U22 Malaysia thót tim vào bán kết. Ảnh: S.N

Nếu như U22 Indonesia chia tay trong bi kịch, với chiến thắng 3-1 được định đoạt trong những phút cuối, thì U22 Malaysia cũng “đau tim” không kém.

Thầy trò HLV Nafuzi Zain nín thở theo dõi diễn biến từng giây của đối thủ, để rồi bùng nổ khi các cầu thủ U22 Indonesia đổ gục xuống sân.

“Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vào bán kết, điều đó giờ đã hoàn thành”, HLV Nafuzi Zain vui mừng.

U22 Malaysia sẽ đối đầu với chủ nhà U22 Thái Lan ở vòng bán kết, diễn ra ngày 15/12.

“Sau tất cả những gì đã trải qua, tấm vé này là một điều may mắn đầy ý nghĩa”, Nafuzi Zain cho biết, thừa nhận ông và các cầu thủ rất lo lắng khi theo dõi trận đấu cuối cùng vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Từ chỗ lo lắng U22 Malaysia phải về nước ngay sau vòng bảng, Nafuzi giờ đang nghĩ đến việc tiến thẳng đến trận chung kết SEA Games 2025, và nhiều hơn nữa.

“Bây giờ mục tiêu là vào chung kết và có huy chương”, Nafuzi gửi thông điệp cho các cầu thủ.

Ông nhấn mạnh: “Tất nhiên, U22 Malaysia muốn HCV. Chỉ còn một bước nữa và chúng tôi sẽ dốc toàn lực cho mục tiêu đó”.

Khi được hỏi về chủ nhà U22 Thái Lan, HLV trưởng của U22 Malaysia tỏ ra khá lạc quan.

“U22 Thái Lan rất mạnh, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà. Đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng. Các cầu thủ phải chơi hết khả năng”.

Nafuzi cho biết, U22 Malaysia cần khắc phục những sai lầm để vượt qua U22 Thái Lan và hướng đến mục tiêu giành HCV.

“Chúng tôi đã rút ra được bài học từ những lần gặp họ trước đây, đặc biệt là những sai lầm của chính mình”.

Ngoài ra, Nafuzi cũng cho biết U22 Malaysia cần tránh lặp lại những gì diễn ra trong trận thua U22 Việt Nam.

“Chúng tôi cần thi đấu quyết liệt hơn nữa. Chúng tôi đã để U22 Việt Nam trừng phạt, với 2 bàn thua từ chính sai lầm của mình. Cần phải thể hiện như hiệp 2”.