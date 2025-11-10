Sáng 10/11, U22 Việt Nam di chuyển tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), lên đường sang Trung Quốc tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 (Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc) từ ngày 12 đến 18/11. Đây là giai đoạn chuẩn bị rất quan trọng của Văn Trường và các đồng đội trước SEA Games 33.

Ở chuyến đi sáng nay, U22 Việt Nam chỉ có 12 cầu thủ cùng Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh và một số thành viên Ban huấn luyện. Lý do bởi nhóm cầu thủ của Thanh Hóa, HAGL, Ninh Bình và CA TP.HCM vừa thi đấu vào tối 9/11, nên bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sang Trung Quốc.

Các thành viên U22 Việt Nam làm thủ tục tại sân bay Nội Bài.

Nhóm còn lại thuộc các CLB đá muộn vòng 11 V-League gồm: Thép Xanh Nam Định, Hà Nội FC, CAHN và Hà Tĩnh, lên đường sang Trung Quốc vào ngày 11/11.

CFA Team China Panda Cup 2025 giúp U22 Việt Nam có màn chạy đà chất lượng không chỉ cho SEA Games 33, mà còn VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2026.

Theo lịch thi đấu được BTC công bố, U22 Việt Nam đá trận mở màn gặp chủ nhà Trung Quốc, vào lúc 18h35 ngày 12/11, sau đó gặp Uzbekistan (14h30 ngày 15/11), Hàn Quốc (14h30 ngày 18/11).

Sau giải đấu này, U22 Việt Nam về nước tập huấn tại Vũng Tàu từ 23/11, sang Thái Lan vào ngày 2/12 tham dự SEA Games 33.