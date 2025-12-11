Thiên thời, địa lợi

U22 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33 trong tâm thế không thật sự hoàn hảo, nhưng lại sở hữu lợi thế lớn nhờ kết quả chung của các đội tham dự. Dù màn trình diễn trước U22 Lào chưa thuyết phục, chiến thắng 2-1 vẫn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có 3 điểm quan trọng để tạm xếp trong nhóm tranh suất vào bán kết.

Điều thuận lợi hơn nằm ở diễn biến bảng C, khi Philippines toàn thắng hai trận và sớm giành vé, khiến đội nhì bảng còn lại tối đa chỉ có 3 điểm, đồng nghĩa U22 Việt Nam không cần phải đá sống còn trước U22 Malaysia, chỉ cần hòa là hai đội đủ dắt tay nhau vào bán kết.

U22 Việt Nam nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết SEA Games 33

Lợi thế còn đến từ lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có quãng nghỉ dài hơn so với U22 Malaysia, đây là lợi thế lớn dành cho U22 Việt Nam. Vì thế, dẫu không hẳn đã quá hay nhưng “thiên thời, địa lợi” đang đứng về phía thầy trò thuyền trưởng người Hàn Quốc trong cuộc đua tại SEA Games 33.

Chỉ sợ… không chiến

Nếu Việt Nam có lợi về cục diện thì điều khiến người hâm mộ lo nhất lại là khả năng chống bóng bổng của hàng thủ U22 Việt Nam, vốn đã xuất hiện từ giải U23 Đông Nam Á đến vòng loại U23 châu Á.

Hàng thủ U22 Việt Nam chưa tạo được cảm giác an toàn, khả năng bọc lót, khoảng trống giữa trung vệ lệch phải hay lệch trái với các cầu thủ chạy cánh là khá lớn nên buộc phải âu lo.

Tuy nhiên, khả năng chống bóng bổng đang là vấn đề khá lớn đối với U22 Việt Nam

Những pha bóng bổng vào vòng cấm khiến khán giả không ít lần “thót tim”, bởi sự thiếu chắc chắn trong phối hợp không gian, kèm người và phán đoán điểm rơi cũng là vấn đề đã từng được đặt ra với U22 Việt Nam ở nhiều trận, giải đấu gần đây.

Đáng lo hơn khi nhìn vào chiến thắng trước U22 Lào, U22 Malaysia cũng sử dụng sơ đồ 3 trung vệ và đặc biệt nguy hiểm ở các pha tạt bóng chất lượng và khả năng bật nhảy, chọn điểm rơi rất tốt của tiền đạo.

Đó chính là mối lo lớn nhất trước Malaysia – đội bóng vốn mạnh về thể hình, tốc độ và chơi trực diện. Chỉ cần một thoáng thiếu tập trung, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể trả giá từ những quả tạt hoặc những tình huống cố định.

Dù có lợi thế về thời gian nghỉ ngơi, tâm lý, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn phải hết sức thận trọng khi đối đầu với U22 Malaysia nếu không muốn trả giá đắt, dù cửa vào bán kết mở toang.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn