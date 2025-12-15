Bộ đôi Guimaraes

Giữa một U22 Philippines đang gây ngạc nhiên lớn tại SEA Games 33, có hai cái tên nổi lên như điểm tựa thầm lặng nhưng quyết định. Họ là cặp anh em sinh đôi Gabriel và Nicholas Guimaraes.

Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng chính sự hiện diện của hai cầu thủ mang trong mình dòng máu Brazil, lớn lên và trưởng thành trong môi trường bóng đá Nhật Bản.

Gabriel mang lại niềm tin cho U22 Philippines. Ảnh: PFF

Hai anh em Guimaraes tạo nên bộ khung vững chắc để U22 Philippines trở thành đội duy nhất sạch lưới tại SEA Games 33.

Sinh ra cùng ngày, lớn lên cùng nhau, Gabriel và Nicholas chia sẻ không chỉ huyết thống mà còn một hành trình bóng đá rất đặc biệt.

Dòng máu Brazil từ người cha mang đến cho họ bản năng chơi bóng tự nhiên, cảm giác không gian và sự mềm mại trong xử lý.

Trong khi đó, những năm tháng rèn giũa tại Nhật Bản hun đúc tính kỷ luật, tư duy chiến thuật và sự chuẩn mực trong từng chi tiết nhỏ.

Hai mạch nguồn ấy hòa vào nhau, tạo nên thứ “bóng đá chảy trong máu” – vừa giàu cảm hứng, vừa lạnh lùng và chính xác.

Ở vị trí thủ môn, Gabriel Guimaraes là chốt chặn cuối cùng, nhưng không chỉ dừng ở vai trò cản phá. Anh chơi bóng bằng sự điềm tĩnh hiếm thấy ở tuổi 19.

Khả năng chọn vị trí, phản xạ nhanh và đặc biệt là tâm lý vững vàng giúp Gabriel luôn tạo cảm giác an toàn cho hàng thủ phía trên.

Trong những thời điểm U22 Philippines bị dồn ép, chính sự chắc chắn của Gabriel đã giữ cho đội bóng đứng vững, bảo toàn từng trận sạch lưới. Đây là nền tảng cho chuỗi kết quả ấn tượng tại giải đấu.

Bài toán chờ ông Kim Sang Sik

Phía trước Gabriel, Nicholas Guimaraes đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh. Được đào tạo cánh trái, nhưng anh biết cách đá lệch phải như trận thắng U22 Indonesia.

Trong trận thứ hai vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33, tầm ảnh hưởng của anh vượt xa vị trí phòng ngự thuần túy.

Nicholas rất nổi bật trong trận thắng U22 Indonesia. Ảnh: Bola

Nicholas là mắt xích quan trọng trong việc tổ chức hàng thủ, giữ cự ly đội hình và mở ra những pha triển khai bóng từ tuyến dưới. Anh đọc tình huống tốt, chọn thời điểm dâng cao hợp lý và luôn biết cách biến những pha thoát pressing thành nhịp chuyển trạng thái mạch lạc.

Sự ăn ý giữa hai anh em sinh đôi mang lại cho U22 Philippines một lợi thế đặc biệt. Họ hiểu nhau gần như bản năng, từ cách bọc lót, che chắn cho đến việc giữ nhịp tâm lý cho toàn đội.

Trong một giải đấu ngắn ngày như SEA Games, nơi sai lầm nhỏ có thể trả giá rất đắt, sự ổn định ấy quý giá hơn bất kỳ ngôi sao tấn công nào.

Gabriel và Nicholas Guimaraes, những đại diện của bóng đá châu Á hiện đại, trở thành thách thức với U22 Việt Nam.

Nếu không có gì bất ngờ, HLV Garrath McPherson sẽ bố trí Nicholas theo kèm Đình Bắc, cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

HLV Kim Sang Sik không che giấu tham vọng giành HCV SEA Games 2025. Để đạt mục tiêu, trước tiên nhà cầm quân người Hàn Quốc cần giúp U22 Việt Nam mở ra cánh cửa phòng ngự U22 Philippines do cặp Guimaraes bảo vệ.