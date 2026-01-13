Video U23 Jordan nhảy múa ăn mừng, cảm ơn U23 Việt Nam tại khách sạn (nguồn: VFF)

Đêm 12/1, U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó khép lại vòng bảng bằng thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và hiên ngang đứng đầu bảng A.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan vượt qua U23 Kyrgyzstan 1-0 để xếp nhì bảng, cùng U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết.

U23 Jordan nhảy múa ăn mừng, cảm ơn U23 Việt Nam tại khách sạn (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi các trận đấu kết thúc, các thành viên U23 Jordan đã có mặt tại khách sạn để chung vui cùng U23 Việt Nam. Chiến thắng của Đình Bắc và các đồng đội trước chủ nhà Saudi Arabia đã gián tiếp mở ra cánh cửa đi tiếp cho Jordan, tạo nên bầu không khí thân thiện và đầy cảm xúc giữa hai đội.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra thoải mái, tự tin sau khi hoàn thành mục tiêu với ngôi nhất bảng, qua đó có thêm lợi thế tâm lý trước vòng knock-out. Trong khi đó, U23 Jordan cũng hài lòng khi vượt qua vòng bảng sau cuộc cạnh tranh quyết liệt đến lượt trận cuối.

Tại vòng bảng, U23 Việt Nam gây ấn tượng với lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và sự hiệu quả trong những thời khắc quyết định.

Bàn thắng của Đình Bắc vào lưới Saudi Arabia là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik, mở ra kỳ vọng về hành trình sâu hơn ở vòng đấu loại trực tiếp.