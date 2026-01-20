Không dễ...

U23 Trung Quốc không được đánh giá cao về lối chơi tấn công, thậm chí những gì thể hiện từ đầu giải chưa đủ để tạo ra sự e ngại lớn về chuyên môn. Tuy nhiên, cuộc so tài ở vòng 4 đội mạnh nhất U23 châu Á, không bao giờ là nơi dành cho những so sánh đơn thuần.

Chính U23 Việt Nam hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc ở Panda Cup trước thềm SEA Games 33 mang lại nhiều sự tự tin, nhưng nó không phải là cơ sở chắc chắn để cho rằng thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể thuận lợi lặp lại kịch bản cũ.

Bởi lẽ, tính chất một trận giao hữu hay giải mời khác xa với áp lực của bán kết châu lục, nơi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể xóa sạch mọi lợi thế.

Tái đấu U23 Trung Quốc sẽ không dễ cho U23 Việt Nam

Hơn nữa, U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á cho thấy không phải đội bóng ngây thơ, trái lại vô cùng toan tính, đầy chủ đích. Có nghĩa, đội bóng này chọn cách tiếp cận thực dụng, ưu tiên phòng ngự, chấp nhận chịu trận để chờ đợi cơ hội.

Trong bối cảnh bán kết, khi tâm lý thận trọng được đẩy lên cao nhất, U23 Trung Quốc càng có lý do để kiên trì với lối chơi ấy. Điều đó đồng nghĩa, đội bóng của HLV Kim sang Sik sẽ phải đối mặt với một trận đấu căng thẳng, bế tắc và đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn hơn rất nhiều so với những gì đã trải qua từ đầu giải.

Chủ động đá tấn công

Dù biết không dễ, U23 Việt Nam vẫn không có nhiều lựa chọn ngoài việc chủ động đá tấn công. Gần như chắc chắn, U23 Trung Quốc tiếp tục chơi như cách họ từng làm trước U23 Uzbekistan: khối đội hình thấp, cự ly chặt chẽ, hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành và sẵn sàng kéo trận đấu vào thế giằng co kéo dài.

Chính vì thế, thách thức lớn nhất dành cho U23 Việt Nam không chỉ là kiểm soát thế trận, mà là phá vỡ được hàng thủ kín kẽ ấy. Nếu không ghi bàn sớm, trận đấu rất dễ rơi vào kịch bản mà U23 Trung Quốc mong muốn: nhịp độ chậm, ít khoảng trống, áp lực tâm lý dồn ngược về phía đội cầm bóng nhiều hơn.

Nhưng U23 Việt Nam sẽ phải tấn công để giành chiến thắng

Một bàn thắng sớm không chỉ mang ý nghĩa về tỷ số, mà còn là đòn đánh trực diện vào chiến thuật của U23 Trung Quốc. Khi bị dẫn bàn, U23 Trung Quốc buộc phải dâng cao, buộc phải thay đổi cách chơi vốn mang lại cho họ sự an toàn. Đó chính là thời điểm U23 Việt Nam có thể khai thác khoảng trống, phát huy khả năng tổ chức và sự đa dạng trên hàng công.

Ở Panda Cup, U23 Việt Nam từng làm được điều đó: kiên nhẫn tấn công, tạo sức ép liên tục và cuối cùng tìm ra khoảnh khắc quyết định. Lần tái ngộ này, yêu cầu đặt ra còn cao hơn, áp lực lớn hơn, nhưng nguyên tắc vẫn không thay đổi. Muốn vào chung kết, U23 Việt Nam phải dám tấn công, phải chủ động phá vỡ thế bế tắc, thay vì chờ đợi đối thủ mắc sai lầm.

Bán kết U23 châu Á không dành cho sự cầu toàn. Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, U23 Việt Nam có đủ cơ sở để tin rằng, khi dám chơi tấn công đúng lúc, cánh cửa chung kết sẽ không còn quá xa.

