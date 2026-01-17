Nhọc nhằn

Màn trình diễn xuất sắc ở vòng bảng của U23 Việt Nam và chiều ngược lại chưa mấy ấn tượng tới từ U23 UAE, những tưởng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể dễ dàng chiến thắng để đi tiếp. Thế nhưng, mọi thứ khó khăn hơn nhiều người nghĩ.

U23 UAE cho thấy họ không đơn giản và cũng biết cách khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vất vả khi chọn lối chơi chậm, chắc và tranh chấp quyết liệt ở cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam có chiến thắng không dễ dàng trước U23 UAE

Chính cách tiếp cận thực dụng, khó chịu ấy đã khiến thế trận trở nên giằng co, nặng nề hơn rất nhiều so với những gì U23 Việt Nam từng trải qua ở vòng bảng.

Không chỉ khó về mặt thế trận, U23 Việt Nam cũng không thể giữ được thế dẫn bàn, bởi ngay sau các bàn thắng của Lê Phát, Đình Bắc, đội bóng Tây Á nhanh chóng lập lại thế quân bình.

Rất may, việc UAE được nghỉ ít hơn thầy trò HLV Kim Sang Sik 1 ngày đã giúp U23 Việt Nam dần chơi trên chân từ cuối hiệp đấu thứ 2 trước khi đánh bại đội bóng Tây Á bằng pha lập công của Minh Phúc trong hiệp phụ.

Đẳng cấp

Chiến thắng trước U23 UAE là không dễ dàng, thậm chí có phần vất vả, nhưng lại là trận đấu cho thấy rõ nhất đẳng cấp của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Đẳng cấp ấy không chỉ nằm ở kết quả, mà ở cách đội bóng đứng vững sau những lần bị gỡ hòa, ở bản lĩnh không sụp đổ trong thời khắc khó khăn nhất và ở tâm thế sẵn sàng chơi đến phút cuối cùng.

So với các trận vòng bảng, U23 Việt Nam đã phải đối mặt với một đối thủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và linh hoạt hơn rất nhiều. Trong bối cảnh ấy, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn duy trì được cấu trúc lối chơi, không hoảng loạn, không vỡ trận.

Nhưng chiến thắng là xứng đáng, bởi đẳng cấp hơn.

Bên cạnh đó các tuyến giữ được sự kết nối, khả năng kiểm soát nhịp độ trong hiệp phụ cho thấy bước tiến rõ rệt về mặt chiến thuật lẫn tâm lý. Cùng lúc khả năng tấn công linh hoạt hơn hẳn so với UAE, U23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành vé vào bán kết.

Dĩ nhiên, chiến thắng này chưa hoàn hảo tuyệt đối. Những “hạt sạn” vẫn còn, đặc biệt ở khâu dứt điểm, U23 Việt Nam có không ít cơ hội để kết liễu đối thủ ngay trong 90 phút chính thức, nhưng sự thiếu sắc bén đã khiến trận đấu bị kéo dài hơn cần thiết. Nếu tận dụng tốt hơn, kịch bản hiệp phụ có lẽ đã không xảy ra.

Dẫu vậy, trong một trận knock-out, điều quan trọng nhất vẫn là hoàn thành mục tiêu và U23 Việt Nam đã làm được. Vượt qua U23 UAE bằng một chiến thắng nhọc nhằn nhưng đầy bản lĩnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ giành vé vào bán kết, mà còn tái khẳng định đẳng cấp và lời thách thức cho các đối thủ phía trước ở VCK U23 châu Á 2026.

