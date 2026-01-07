“Ấn tượng Việt Nam”, báo Bola của Indonesia khen ngợi chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước U23 Jordan.

U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Jordan. Ảnh: AFC

“U23 Việt Nam mở màn hành trình tại VCK U23 châu Á bằng chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh U23 Jordan”.

Trong trận đấu ngày 6/1, U23 Việt Nam vượt trội về mặt thế trận và giành chiến thắng 2-0. Cả hai bàn thắng được ghi ngay trước giờ nghỉ.

“U23 Việt Nam khởi đầu chiến dịch U23 châu Á 2026 một cách hết sức ấn tượng. Đội trưởng Khuất Văn Khang và các đồng đội giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan – đối thủ được đánh giá rất cao”, bài báo viết.

Bola nói về trận đấu: “Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số cho U23 Việt Nam ở phút 15, sau khi thực hiện thành công quả phạt đền.

Bàn thắng thứ hai của U23 Việt Nam được ghi do công hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh ở phút 42.

U23 Jordan không thể rút ngắn cách biệt, qua đó chấp nhận thất bại khi trận đấu khép lại”.

Bola nhận định: “Với kết quả này, U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A U23 châu Á 2026 với 3 điểm trọn vẹn, đồng thời mở ra cơ hội rất lớn để giành vé vào vòng knock-out”.

Tờ báo thể thao hàng đầu Indonesia ví U23 Việt Nam “nổi lên như ngựa ô” tại giải đấu ở Saudi Arabia.

Chìa khóa đến từ nền tảng vững chắc mà HLV Kim Sang Sik xây dựng, từ chức vô địch trẻ Đông Nam Á đến HCV SEA Games tại Thái Lan mới đây.

Khuất Văn Khang và các đồng đội vượt trội về thế trận. Ảnh: AFC

“U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á với sự tự tin cao độ”, Bola bình luận. “Đội hình trẻ của ‘Những chiến binh Sao Vàng’ sở hữu nền tảng thành tích rất ấn tượng.

Trước khi tham dự giải đấu tại Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã đăng quang ở hai đấu trường quan trọng: giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 2025.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ sự gắn kết và ổn định trong đội hình. Nhiều cầu thủ trong số này thậm chí đã có kinh nghiệm thi đấu cấp ĐTQG”.

U23 Việt Nam hiện đứng đầu bảng A. Ngày 9/1, nếu thắng U23 Kyrgyzstan, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có khả năng giành vé sớm vào tứ kết.