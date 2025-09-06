u23 viet nam 2.jpg
Chiều 5/9, U23 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U23 Singapore tại bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026.
kim sang sik.jpg
HLV Kim Sang Sik cho biết U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tích cực cả về thể lực lẫn chiến thuật, sẵn sàng cho cuộc đối đầu quan trọng sắp tới. “Qua các buổi họp, chúng tôi xem băng hình để rút kinh nghiệm từ trận đấu vừa qua. Nhìn chung, U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu gặp U23 Singapore”, HLV Kim Sang Sik nói.
u23 viet nam 1.jpg
Đánh giá về đối thủ, HLV Kim cho rằng Singapore là đội bóng có điểm mạnh riêng, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam có một vài điều chỉnh về nhân sự để phù hợp với yêu cầu chiến thuật. “Tôi không thể nói cụ thể, nhưng có thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát. Tôi tin tưởng và chờ đợi màn trình diễn tốt nhất từ các cầu thủ”, HLV Kim nhấn mạnh.
u23 viet nam 3.jpg
Các cầu thủ tích cực chuẩn bị cho trận gặp U23 Singapore.
u23 viet nam 9.jpg
“Bóng chưa lăn thì không thể nói trước điều gì, nhưng tôi luôn tôn trọng tất cả các đối thủ. Singapore có đội hình trẻ, song chúng tôi vẫn cần sự cẩn trọng cao nhất”, trung vệ Lý Đức cho biết.
u23 viet nam 8.jpg
Nói về khâu dứt điểm còn hạn chế ở trận gặp U23 Bangladesh, Lý Đức khẳng định BHL đã họp, rút kinh nghiệm và động viên các cầu thủ thi đấu tự tin hơn ở những trận tiếp theo.
u23 viet nam 6.jpg
U23 Việt Nam tự tin thể hiện diện mạo mới ở trận gặp U23 Singapore.
u23 viet nam 5.jpg
Đình Bắc và các đồng đội có tinh thần rất thoải mái.
u23 viet nam 7.jpg
Trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore diễn ra vào lúc 19h00 ngày 6/9 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Trước đó, U23 Yemen gặp U23 Bangladesh lúc 16h00.

Ảnh: VFF

                                          Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn