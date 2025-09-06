Ảnh: VFF
U23 Việt Nam có chiến thắng 2-0 trong trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 trước U23 Bangladesh, nhưng không làm người hâm mộ hài lòng.
U23 Việt Nam vẫn chiến thắng dưới thời HLV Kim Sang Sik, nhưng vẫn có một bài toán lớn chưa được ông giải khiến chuỗi thành tích ấy kém phần lung linh.
