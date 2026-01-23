U23 Việt Nam gặp khó nhưng cứ thoải mái mà đá!

U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc khi mất 2 trung vệ trụ cột và tinh thần không tốt sau trận thua U23 Trung Quốc. Theo ông, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ có cách tiếp cận và triển khai lối chơi như nào trong trận đấu chia tay giải U23 châu Á 2026?

HLV Hoàng Văn Phúc: - Đúng là trận này khó với U23 Việt Nam. Sau trận bán kết với U23 Trung Quốc, chúng ta vắng hai cầu thủ chủ chốt là Hiểu Minh và Lý Đức. Cả hai đều rất quan trọng ở hàng phòng ngự. Tôi theo dõi U23 Việt Nam từ đầu giải, thấy rằng cầu thủ dự bị cho vị trí trung vệ hơi mỏng. Cụ thể U23 Việt Nam chỉ có Văn Hà và Đức Anh. Dù cả hai có ít kinh nghiệm thi đấu nhưng HLV Kim Sang Sik có lẽ phải sử dụng họ trong trận gặp U23 Hàn Quốc.

Hy vọng là Văn Hà và Đức Anh dù ít thi đấu nhưng trận này chính là cơ hội để chứng minh khả năng chuyên môn. HLV Kim Sang Sik cũng sẽ động viên tinh thần các cầu thủ. Mặc dù khó khăn nhưng tôi tin là chúng ta có một trận đấu khả quan trước U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam mất Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (thẻ đỏ) sau trận bán kết với U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

U23 Hàn Quốc được dự báo sẽ chơi tấn công, và sự đối phó của U23 Việt Nam như thế nào là phù hợp, thưa ông?

- Thực tế cả hai đội đều được kỳ vọng vào chung kết, nhưng lại gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Dù không còn cơ hội vô địch nhưng trận này cũng rất quan trọng với mỗi đội. Tôi nghĩ với lực lượng như vậy, HLV Kim Sang Sik có thể lựa chọn chiến thuật phòng ngự chủ động từ phần sân nhà, chơi lùi khá sâu. Khi thu được bóng, U23 Việt Nam chuyển đổi nhanh sang phòng ngự – phản công, và hy vọng các cầu thủ thực hiện tốt chiến thuật mà ông Kim Sang Sik đề ra.

Ông có nghĩ rằng U23 Việt Nam đủ khả năng kéo U23 Hàn Quốc tới loạt luân lưu?

- Thực ra thì bao giờ chúng ta cũng hy vọng, nhưng quả thật là U23 Việt Nam thiếu những cầu thủ quan trọng, đặc biệt là ở vị trí phòng ngự, nên trận đấu này rất khó khăn. Tôi rất mong các cầu thủ chơi trên cả khả năng của mình để có một kết quả tốt nhất.

Cá nhân tôi cho rằng U23 Việt Nam không cần phải hướng đến một mục tiêu cụ thể nào, mà mình thể hiện hết sức để giữ lại hình ảnh, tinh thần thi đấu là được. Ở trận cuối cùng và thành tích mang tính an ủi, tâm lý các cầu thủ sẽ nhẹ nhàng hơn, từ đó có thể phô diễn. Bóng đá là trò chơi, đây là cơ hội để chúng ta chơi ở sân chơi châu Á, một sân chơi lớn. Hy vọng U23 Việt Nam thể hiện tốt.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam sẽ là trụ cột ở ĐTQG

U23 Việt Nam cần phát huy những mặt nào để trở thành một phiên bản mạnh hơn trong tương lai?

- Để đánh giá về U23 Việt Nam cần nhìn cả giải đấu. Chúng ta trải qua hành trình dài, đặc biệt là ở vòng bảng. Các cầu thủ thi đấu tốt nhất là trước những đối thủ mạnh ở Tây Á hay Trung Á. Bảng đấu của chúng ta rất khó khăn, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành ngôi nhất bảng đã là điều trên cả tuyệt vời.

Người hâm mộ và cả truyền thông bao giờ cũng đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng thực ra sau giải này, các các cầu thủ tiến bộ rõ rệt. Tôi nghĩ rằng với nền tảng đó, trong thời gian tới, lứa này tiếp tục phát triển chuyên môn tốt hơn và trở thành trụ cột của ĐTQG.

Đình Bắc thi đấu nổi bật ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Ông đánh giá những gương mặt nào đủ sức có vị trí đá chính ở tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 3 tới?

- Có rất nhiều vị trí. Chẳng hạn như trung vệ Hiểu Minh, nhưng rất đáng tiếc là cậu ấy chấn thương. Tiền vệ trung tâm Thái Sơn cũng thể hiện được mình. Đặc biệt Đình Bắc là cầu thủ đủ khả năng đá chính ở ĐTQG.

Ngoài ra, Trung Kiên cũng vậy, nhưng các bạn trẻ cần tập trung và cọ xát nhiều hơn. Ở trận bán kết một số cầu thủ vẫn chưa vượt qua sức ép, kể cả thủ môn Trung Kiên. Họ chưa đạt đến đỉnh cao. Các cầu thủ còn trẻ, chuyên môn cần phát triển thêm. Tôi nghĩ rằng việc được thi đấu với các đội bóng hàng đầu châu Á giúp lứa cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn rất tốt.

Theo ông, so với U23 Việt Nam năm 2018, công tác đào tạo trẻ ở các CLB, địa phương hiện tại có những thay đổi, khác biệt như thế nào, đồng thời chất lượng cầu thủ ra sao?

- Chúng ta hãy nhìn tổng thể, chứ không phải chỉ một trận đấu với U23 Trung Quốc vừa rồi. Tôi nghĩ các cầu thủ tiến bộ rất nhanh về chuyên môn, đặc biệt là dám chơi bóng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của U23 Việt Nam là tương đối tốt. Trước những đối thủ mạnh, chơi pressing, gây áp lực, các bạn cũng đều thực hiện được. Cái chính là các cầu thủ chơi tự tin, họ được cọ xát và dám chơi trước các đối thủ mạnh.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam có cơ hội phát triển trong tương lai. Ảnh: AFC

So với năm 2018, bây giờ các trung tâm có sự cạnh tranh và phát triển tốt hơn. Thực tế thì các trung tâm như PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội hay HAGL đều làm rất tốt, có chuyên gia chuyên môn cao, cơ sở hạ tầng hiện đại. Vì vậy, nền tảng đào tạo trẻ của chúng ta đang được nâng cao dần.

Ngoài ra, bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều yếu tố hơn ngoài kiểm soát bóng. Khả năng chuyển đổi trạng thái của các cầu thủ làm tương đối tốt. Khi mất bóng thì phải giành lại nhanh, khi giành được bóng thì chuyển đổi tấn công với tốc độ nhanh hơn. Đó là bước đầu cho thấy kỹ thuật và tư duy chơi bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại có sự phát triển. Đây là điều rất đáng mừng.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

