Ảnh: DPA

Theo báo The New York Times, các vụ xâm phạm không phận diễn ra vào tối 22/9.

Vụ việc đầu tiên xảy ra ở sân bay Copenhagen, Đan Mạch. Chính quyền thành phố này cho biết đã quyết định tạm dừng tất cả các chuyến bay cất và hạ cánh sau khi phát hiện 2-3 UAV cỡ lớn trong vùng. Trong thời gian cảnh sát điều tra, các máy bay được chuyển hướng sang sân bay khác.

Trang Flightradar24 thông tin, tối 22/9, hơn 35 chuyến bay tới Copenhagen đã bị chuyển hướng. Vài giờ sau, sân bay Oslo của Na Uy cũng đóng cửa do phát hiện tương tự.

Tới sáng nay (23/9), cả 2 sân bay đều đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, ban quản lý sân bay Copenhagen thông báo sẽ có thêm nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trong ngày hôm nay.

Quân đội các nước Đông Âu đang trong tình trạng cảnh giác cao trước các UAV sau khi Nga tăng cường sử dụng loại máy bay này trong cuộc xung đột với Ukraine. Romania và Ba Lan, hai nước thành viên NATO, đều báo cáo về các vụ UAV Nga xâm nhập không phận.

Hiện chưa rõ nguồn gốc các UAV lạ, xuất hiện ở Đan Mạch và Na Uy. Ngoài ra, hiện cũng không rõ ai điều khiển các UAV này và liệu vụ việc ở Oslo và Copenhagen có liên quan tới nhau hay không.

Đầu tháng này, NATO đã điều động máy bay chiến đấu để bắn hạ các UAV của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan. Tuần trước, 3 máy bay của Nga cũng bị tố xâm phạm không phận Estonia, khiến NATO phải triển khai máy bay chiến đấu để ngăn chặn.

Sự xuất hiện của các UAV tại hoặc gần các sân bay đã trở thành mối đe dọa ngày càng nổi bật trong những năm gần đây. Tháng 12/2018, UAV lơ lửng trên đường băng sân bay Gatwick ở ngoại ô London, Anh đã làm hàng trăm chuyến bay bị gián đoạn.