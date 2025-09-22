Theo hãng tin RT, trong tuyên bố hôm 21/9, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh vụ tấn công của Ukraine xảy ra vào lúc 19h30 (giờ Moscow) đã nhắm vào "khu nghỉ dưỡng ở Crưm, nơi không có cơ sở quân sự".

Ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu khu vực Crưm, cho hay một tòa nhà trường học cũng đã bị hư hại. Ông Aksyonov thông báo, các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, và kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh, cũng như chỉ tin tưởng thông tin chính thức".

Lính Ukraine mang theo UAV. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Cụ thể, vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại trường học ở thị trấn Foros, nơi viện điều dưỡng tọa lạc. Đám cháy rộng 80m2 đã được dập tắt.

Còn tại thành phố lớn nhất bán đảo Crưm là Sevastopol, người đứng đầu khu vực Mikhail Razvozhaev tuyên bố Hạm đội Biển Đen và các hệ thống phòng không của Nga đã triển khai phòng thủ trước cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

"Cho đến nay đã có 3 UAV bị bắn hạ", ông Razvozhaev chia sẻ trên Telegram.

Tướng Nga tham chiến ở Ukraine bị sa thải

Thượng tướng Alexander Lapin, người gắn liền với những thất bại trên tiền tuyến ở Ukraine kể từ năm 2022, đã bị sa thải khỏi quân đội Nga.

Đây là thông tin được hãng tin RBC công bố hôm 21/9 sau khi dẫn lời các nguồn tin. Được biết, ông Lapin từng chỉ huy Quân khu miền Trung của Nga chống lại cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Kharkiv vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, các phòng tuyến của Nga đã bị sụp đổ, và nhiều thành phố bị mất quyền kiểm soát.

Thượng tướng Nga Alexander Lapin. Ảnh: Izvestia

Điều này khiến ông Lapin bị lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov chỉ trích công khai là một vị tướng "vô tích sự".

Vào năm 2024, ông Lapin giám sát hệ thống phòng thủ của Nga tại tỉnh Kursk, nơi Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới chưa từng có vào tháng 8/2024, chiếm giữ 1.300 km2 lãnh thổ trong những tháng đầu tiên.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Nga dưới thời ông Lapin lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Ukraine tiến công.

9 tháng sau, Moscow đã phát động phản công với sự hỗ trợ của 12.000 binh sĩ Triều Tiên, và giành lại phần lớn lãnh thổ ở Kursk.

Ông Lapin sinh năm 1964 tại Kazan, và thăng tiến trong hàng ngũ quân đội Nga sau khi tốt nghiệp Trường Chỉ huy Xe tăng cao cấp Kazan.

Hồi năm 2017, ông giữ chức Tổng tham mưu trưởng lực lượng Nga tại Syria, và sau đó chỉ huy Quân khu miền Trung và nhiều đơn vị quân đội Nga tại Ukraine.