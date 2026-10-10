Thông điệp ‘rợn người’ trên bầu trời Kiev:

Chiếc UAV Geran mang chân dung Tổng thống Nga Putin xuất hiện trên bầu trời Kiev, Ukraine đúng ngày sinh nhật ông (7/10) không chỉ là đòn tâm lý chiến sắc bén mà còn hé lộ bước tiến công nghệ UAV phản lực mới của Nga.

Phát hiện UAV Geran in chân dung ông Putin trên bầu trời Kiev. Ảnh: Telegram/Strana.ua/life.ru

Ngày 7/10/2026, đúng vào sinh nhật lần thứ 74 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các kênh giám sát Ukraine đã ghi nhận và lan truyền hình ảnh một chiếc UAV phản lực Geran-4 mang chân dung ông bay trên vùng trời Kiev.

Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế, vừa mang tính biểu tượng rõ rệt vừa hé lộ những nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý của dòng UAV/drone tấn công tầm xa mà Nga đang triển khai.

Theo thông tin từ các nguồn Ukraine và được các hãng tin Nga lẫn quốc tế dẫn lại, chiếc máy bay không người lái xuất hiện với chân dung Tổng thống Putin được sơn hoặc dán ở phần dưới thân. Ảnh chụp từ mặt đất cho thấy hình ảnh khá rõ ràng khi UAV bay ở độ cao thấp đến trung bình.

Việc UAV/drone xuất hiện đúng ngày sinh nhật tạo nên tầng ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, nhưng bản chất sự kiện vẫn gắn với hoạt động tác chiến thực tế của các cuộc tấn công bằng UAV vào khu vực thủ đô Kiev, Ukraine.

Geran-4 thuộc dòng UAV tấn công tầm xa do Nga phát triển dựa trên nền tảng Shahed-136 của Iran, nhưng đã được bản địa hóa và nâng cấp đáng kể thành phiên bản phản lực.

Khác với các biến thể piston trước đây bay chậm và ồn, UAV Geran-4 sử dụng động cơ turbojet, giúp tăng tốc độ và giảm khả năng bị phát hiện sớm bởi hệ thống phòng không dựa vào âm thanh.

Theo các phân tích kỹ thuật từ phía Ukraine và thông tin được công bố khi Tổng thống Putin thị sát tại thao trường, UAV Geran-4 có chiều dài khoảng 3,5 mét, sải cánh khoảng 3 mét.

UAV phản lực Geran-4 mang chân dung Tổng thống Nga Vladimir Putin ở phần bụng của thân máy bay, được ghi nhận trên bầu trời Kiev vào ngày 7/10/2026. Ảnh từ các kênh theo dõi của Ukraine/rua.gr

Tốc độ hành trình dao động từ 300 đến 350 km/h, có thể đạt mức tối đa ước tính 400-500 km/h trong một số điều kiện.

Tầm bay được đánh giá khoảng 700-800km, đủ để tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương từ các vị trí phóng xa. Đầu đạn mang theo nặng khoảng 50kg, thuộc loại chuyên dụng.

Đáng chú ý hơn cả là những nâng cấp được ghi nhận trên chính chiếc máy bay không người lái mang chân dung Tổng thống Putin. Hình ảnh cho thấy các “râu kim loại” đặc trưng ở phần mũi hoặc thân trước.

Theo chuyên gia Ukraine Sergei “Flash” Beskrestnov, cố vấn công nghệ quốc phòng của Tổng thống Ukraine, đây là cơ cấu kích nổ tiếp xúc cơ học, giúp đầu đạn phát nổ đúng lúc va chạm thay vì dựa hoàn toàn vào cảm biến điện tử dễ bị nhiễu.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) cho biết biến thể này được trang bị đầu đạn kiểu CRSN - tải trọng cắt tích lũy đặc biệt.

Loại đầu đạn này được thiết kế để phá hủy có định hướng các kết cấu kim loại như cầu, trụ điện cao thế và hạ tầng quan trọng khác, thay vì chỉ gây nổ phá mảnh thông thường.

Khả năng này phù hợp với chiến thuật tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông mà các nguồn tin quân sự thường đề cập.

Chân dung Tổng thống Nga Putin trên UAV Geran trên bầu trời Kiev. Ảnh: eadaily.com

Về hệ thống dẫn đường, UAV Geran-4 được trang bị hệ thống định vị quang-điện tử tự chủ mang tên Susanin. Hệ thống này hoạt động theo nguyên lý so sánh hình ảnh địa hình thực tế với bản đồ chuẩn đã được nạp sẵn trước chuyến bay.

Nhờ đó, ngay cả khi tín hiệu vệ tinh GPS/GLONASS bị nhiễu hoặc mất, UAV vẫn có thể duy trì hành trình và điều chỉnh hướng bay dựa trên đặc điểm địa hình.

Đây là bước tiến quan trọng giúp chống lại các biện pháp tác chiến điện tử ngày càng phổ biến trên chiến trường.

Kết hợp động cơ phản lực, đầu đạn chuyên dụng và khả năng dẫn đường tự chủ, UAV Geran-4 thể hiện sự chuyển dịch từ UAV tấn công rẻ tiền, số lượng lớn sang các phiên bản có độ chính xác và khả năng sống sót cao hơn trước hệ thống phòng thủ hiện đại.

Sự kiện ngày 7/10 vừa qua cung cấp dữ liệu thực tế về tiến trình hiện đại hóa dòng UAV tấn công của Nga.

Việc một UAV mang hình ảnh lãnh đạo bay trên bầu trời đối phương đúng ngày sinh nhật tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh, nhưng giá trị lâu dài nằm ở các thông số kỹ thuật được hé lộ: tốc độ cao hơn, đầu đạn chuyên biệt chống hạ tầng và hệ thống dẫn đường kháng nhiễu.

Những yếu tố này đang định hình lại cách các bên đánh giá mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa trong giai đoạn hiện nay của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

(Theo rua.gr, news.rambler.ru, eadaily.com, life.ru)