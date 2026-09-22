Binh sĩ Nga cùng UAV đánh chặn Sokol-I. (Ảnh: Defence Express/en.defence-ua.com)

Trên chiến trường Ukraine năm 2026, một UAV nhỏ gọn làm từ xốp polystyrene đang khiến cả hai bên phải tính toán lại. Đó là Sokol-I - UAV đánh chặn của Nga được thiết kế để săn lùng và tiêu diệt các máy bay không người lái trinh sát, tấn công của đối phương.

Với giá thành chỉ khoảng 4.000 USD và khả năng sản xuất hàng chục nghìn chiếc mỗi tháng, UAV Sokol-I không chỉ là vũ khí kỹ thuật mà còn là minh chứng cho chiến lược “số lượng áp đảo chất lượng” trong chiến tranh drone hiện đại.

Sokol-I thuộc lớp UAV đánh chặn kiểu máy bay cố định cánh, thân được chế tạo chủ yếu từ xốp polystyrene (foam plastic). Vật liệu này mang lại hai lợi thế then chốt: trọng lượng cực nhẹ và chi phí sản xuất thấp đến mức gần như “dùng một lần”.

Nhờ đó, UAV Sokol-I có thể được phóng trực tiếp bằng tay chỉ trong vài giây mà không cần bệ phóng chuyên dụng hay thiết bị hỗ trợ phức tạp.

Thời gian triển khai được rút ngắn xuống còn khoảng 10 phút, giúp tổ vận hành nhanh chóng chiếm vị trí và phản ứng trước khi mục tiêu bay xa khỏi vùng kiểm soát.

Binh sĩ Nga cùng UAV đánh chặn Sokol-I. (Ảnh: Defence Express/en.defence-ua.com)

Về hiệu năng bay, các nguồn từ phía Nga công bố tốc độ tối đa khoảng 150 km/h, trần bay lên tới 5.000 mét và bán kính hoạt động thực tế dao động từ 15 đến 25km.

Một số thông tin tình báo Ukraine còn ghi nhận thời gian bay liên tục có thể đạt 150 phút với tải trọng khoảng 0,8kg.

Những thông số này đủ để UAV Sokol-I theo đuổi và áp sát các UAV trinh sát, tấn công tầm trung như Leleka, Blyskavka hay Hornet - những nền tảng đang được Ukraine sử dụng rộng rãi.

Hệ thống cảm biến tích hợp camera quang học ban ngày kết hợp camera nhiệt giúp người điều khiển/vận hành (operator) phát hiện và khóa mục tiêu trong điều kiện ánh sáng kém hoặc ban đêm.

Cơ chế tiêu diệt mục tiêu của UAV Sokol-I khá linh hoạt; có thể dùng phương pháp va chạm trực tiếp (kinetic ramming) để phá hủy đối thủ bằng lực va đập, hoặc kích nổ đầu đạn từ xa khi tiến sát.

UAV đánh chặn Sokol-I. Ảnh: 1.ru

Sự đơn giản này giúp giảm thiểu độ phức tạp của hệ thống điều khiển và tăng độ tin cậy trong môi trường nhiễu sóng mạnh.

Theo lời kể của các binh sĩ Nga từng vận hành, việc chuyển từ nhóm hỏa lực di động dùng súng máy sang UAV Sokol-I đã giúp tăng hiệu quả diệt mục tiêu lên nhiều lần.

Một xạ thủ từng chỉ bắn hạ hơn 20 drone trong một năm rưỡi thì sau khi sử dụng UAV Sokol có thể đạt khoảng 30 mục tiêu chỉ trong một tháng, nhờ bán kính hoạt động lớn hơn nhiều so với tầm bắn của súng máy trên mặt đất.

Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra những hạn chế rõ ràng. Tốc độ tối đa 150 km/h chỉ ngang bằng tốc độ hành trình của một số UAV Ukraine như Hornet, trong khi giai đoạn lao xuống tấn công của Hornet có thể đạt 200 km/h.

Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng thực sự bắt kịp mục tiêu khi đối phương chủ động tăng tốc hoặc thay đổi hướng bay.

UAV đánh chặn Sokol-I của Nga. Ảnh: thedefender.media

Ngoài ra, thân xốp dù rẻ và nhẹ nhưng độ bền thấp, dễ bị hư hại bởi thời tiết hoặc va chạm nhẹ và tín hiệu điều khiển vẫn phụ thuộc vào liên kết vô tuyến thông thường - điểm yếu trước các hệ thống tác chiến điện tử mạnh.

Về mặt sản xuất, theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), Nga đã thiết lập dây chuyền hàng loạt tại nhà máy ITC LLC ở Taganrog (tỉnh Rostov).

Công suất ước tính lên tới 60.000 chiếc UAV Sokol-I mỗi tháng. Con số này cho thấy Moskva đang theo đuổi chiến lược bão hòa không phận bằng số lượng UAV đánh chặn rẻ tiền, buộc đối phương phải tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn để đối phó.

Thực tế chiến trường cũng phản ánh điều đó: chỉ khoảng một tháng sau khi được công bố công khai vào khoảng tháng 5-6/2026, UAV Sokol-I đã bị Ukraine bắn hạ lần đầu bằng chính các UAV đánh chặn nội địa như General Cherry AIR và sau đó còn tiếp tục bị tiêu diệt bởi các hệ thống khác như STING.

UAV Sokol-I không phải là đột phá công nghệ đỉnh cao mà là giải pháp thực dụng, tối ưu hóa chi phí và tốc độ triển khai. Nó thể hiện xu hướng rõ nét của chiến tranh drone hiện đại: ưu tiên số lượng lớn, dễ sản xuất, dễ sử dụng và chấp nhận tỷ lệ tổn thất cao.

Với thân xốp, phóng tay và giá rẻ, UAV đánh chặn Sokol-I đang trở thành “chim ưng” khiêm tốn nhưng hiệu quả trên bầu trời Ukraine, buộc cả hai bên phải liên tục điều chỉnh chiến thuật và công nghệ để giữ thế cân bằng trên không.

(Theo english.nv.ua, 1.ru, ukrinform.net, en.defence-ua.com, euromaidanpress.com, newsukraine.rbc.ua)