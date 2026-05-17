Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn thạo tin cho hay quân đội Ukraine mới đây đã cố thực hiện cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và một UAV cảm tử của Kiev đã rơi xuống vị trí gần tổ máy phát điện bên trong cơ sở này.

“Rất may, UAV không phát nổ nên chúng tôi không ghi nhận bất kỳ thiệt hại về người hay tài sản nào. Nhà máy Zaporizhzhia vẫn hoạt động bình thường”, nguồn tin cho biết.

Nga sau đó đã cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường nhằm đánh giá tình hình vụ việc. Theo báo cáo của nhóm chuyên gia, các thông số an toàn vẫn được kiểm soát chặt chẽ trong khi mức độ phóng xạ xung quanh và trong nhà máy vẫn đáp ứng những tiêu chuẩn cho phép.

Cho tới nay, quân Ukraine chưa bình luận về cáo buộc từ phía Nga.

Ukraine nhận thi thể lính tử trận

Hãng thông tấn RBC đưa tin Ukraine vừa nhận thi thể của 528 binh sĩ do Nga trao trả. “Các điều tra viên đến từ các cơ quan thực thi pháp luật cùng đại diện của nhiều cơ quan pháp y sẽ tiến hành thủ tục cần thiết để giám định danh tính của các thi thể quân nhân được trao trả”, nhà chức trách Ukraine thông tin.

Theo RBC, đây là đợt trao trả thi thể binh sĩ tử trận lần thứ 3 giữa Nga và Ukraine trong năm nay. Trước đó, trong các tháng 2 và tháng 4, Moscow đã trao trả cho Kiev tổng cộng khoảng 2.000 thi thể binh sĩ.