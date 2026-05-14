Theo báo Pravda, Tổng thống Zelensky ngày 13/5 đã cáo buộc Nga phóng hơn 892 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở trọng yếu và hạ tầng dân sự của Ukraine trong 24 giờ qua.

"Đây là một trong những cuộc không kích có quy mô lớn và kéo dài nhất kể từ đầu xung đột. Các đợt tấn công đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương, làm hư hại nhiều cơ sở năng lượng, khí đốt và hạ tầng trọng yếu. Nga có thể sẽ tiếp tục phóng tên lửa trong thời gian tới để làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine", ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn được 710 UAV của đối phương, nhưng các UAV còn lại vẫn gây ra tổn thất ở Rivne, Volyn, Kharkiv, Kherson và Dnipropetrovsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tập kích 3 cơ sở năng lượng của Nga trong ngày 13/5, bao gồm kho dầu Tamanneftegaz, nhà máy lọc dầu Yaroslavl và nhà máy xử lý khí đốt Astrakhan.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của Kiev. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/5 thông báo quân đội nước này đã tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải cũng như các khu vực triển khai quân của Ukraine tại 147 địa điểm.

Nga thay tỉnh trưởng ở 2 vùng biên giới giáp Ukraine

Theo tờ Izvestia, Điện Kremlin ngày 13/5 đã thông báo về việc tỉnh trưởng của 2 vùng Belgorod và Bryansk xin từ chức. Belgorod và Bryansk là 2 vùng biên giới giáp Ukraine, thường xuyên bị các lực lượng Kiev nhắm mục tiêu kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

"Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov và tỉnh trưởng Bryansk Alexander Bogomaz đã từ chức theo nguyện vọng cá nhân. Tổng thống Putin sau đó đã lần lượt bổ nhiệm ông Alexander Shuvaev và ông Yegor Kovalchuk vào 2 vị trí này", trích thông cáo của Điện Kremlin.

Theo các nguồn tin của tờ Izvestia, cả ông Gladkov và Bogomaz nhìn chung đều đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, ông Gladkov có bất đồng với các quan chức liên bang, trong khi ông Bogomaz lại không tạo được đột phá nào đáng kể.