Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox ngày 14/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhận định rằng Ukraine hiện là quốc gia có quân đội "mạnh nhất châu Âu" nhờ sự kết hợp giữa khí tài do phương Tây viện trợ và kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong nhiều năm.

"Lực lượng vũ trang Ukraine hiện là quân đội tinh nhuệ và hùng mạnh nhất trên toàn châu Âu. Cuộc xung đột đã buộc Kiev phải phát triển những giải pháp chiến thuật mới, chế tạo trang thiết bị mới và công nghệ mới, tạo ra một loại chiến thuật bất đối xứng. Điều này thật ấn tượng. Tôi cũng cần nói rằng Nga đang tổn thất nhiều hơn Ukraine trên tiền tuyến, bất chấp ưu thế vượt trội về quân số", ông Rubio cho biết.

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột, dù các cuộc đàm phán hòa bình do Washington làm trung gian đã gần như đình trệ suốt 2 tháng qua.

"Tổng thống vẫn sẵn sàng, toàn bộ ê-kíp của ông ấy cũng vậy. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho Nga và Ukraine. Dù tiến trình hiện tại đã mất đi một phần động lực, nhưng tôi kỳ vọng hai bên sẽ sớm quay lại bàn đàm phán", ông Rubio nói.

Nga lên tiếng về vụ UAV Ukraine xâm phạm không phận Latvia

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/5 đã lên tiếng về việc Thủ tướng Latvia từ chức vì vụ UAV Ukraine bay lạc vào không phận.

"Chính quyền Kiev sẽ không nương tay với bất cứ ai. Các động thái của Ukraine sẽ kéo theo thêm nhiều biến động chính trị tại châu Âu. Tôi cho rằng các quốc gia Baltic ít nhất cũng nên chuẩn bị cho khả năng tương tự xảy ra trong tương lai", ông Peskov nói.

Vào ngày 14/5, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã tuyên bố từ chức sau cách xử lý vụ UAV Ukraine xâm phạm không phận. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cũng bị cách chức vì vụ việc này.

Vào ngày 7/5, 2 UAV của Ukraine đã bất ngờ xâm phạm không phận Latvia. Một chiếc trong số này đã đâm vào kho chứa dầu ở gần thị trấn Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40km, trong khi chiếc còn lại không được tìm thấy.