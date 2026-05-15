Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 đã yêu cầu lực lượng quốc phòng Ukraine chuẩn bị đòn đáp trả bằng mọi nguồn lực, nhấn mạnh việc gây sức ép lên Nga là cần thiết sau khi Moscow thực hiện đợt không kích quy mô lớn trong 48h qua.

"Chúng tôi đang chuẩn bị các kế hoạch để có thể tăng cường phản ứng chung. Tôi cho rằng các lệnh trừng phạt cần phải tạo được nhiều sức ép hơn với Nga. Chúng tôi cũng cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine trước làn sóng tấn công của Nga", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nói rằng lực lượng phòng không Ukraine đã chặn được 94% UAV và 73% tên lửa của Nga, nhưng cũng thừa nhận tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn đang gây ra khó khăn lớn với Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Nga thống kê thương vong trong thời gian Ukraine công bố lệnh ngừng bắn

Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/5 thông báo rằng 25 dân thường Nga đã thiệt mạng vì các đợt tấn công của Ukraine trong thời gian Kiev tuyên bố ngừng bắn tạm thời.

"Lực lượng Ukraine đã không tuân thủ lệnh ngừng bắn mà Tổng thống của họ công bố. Các cuộc pháo kích và tập kích UAV của Ukraine trong giai đoạn này đã khiến 25 dân thường Nga thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, đồng thời làm bị thương 209 người khác, bao gồm 14 trẻ em", bà Zakharova cho biết.

Ukraine và Nga nối lại trao đổi tù binh

Theo Pravda, Tổng thống Zelensky ngày 15/5 xác nhận Kiev đã nhận lại 205 binh lính từ phía Nga trong đợt trao đổi tù binh mới nhất. "Phần lớn quân nhân Ukraine được trả tự do lần này đã bị giam giữ trong khoảng 4 năm. Trong số này có binh sĩ và sĩ quan thuộc lục quân, hải quân, lực lượng đổ bộ đường không và lực lượng biên phòng Ukraine", ông Zelensky nói.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng thông báo về việc 205 binh lính nước này được Ukraine trả tự do, những người này đang ở Belarus để được chăm sóc y tế.

Đợt trao đổi tù binh ngày 15/5 diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa đàm do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục rơi vào bế tắc, trong khi Tổng thống Trump được cho là đang dần mất kiên nhẫn với vấn đề Ukraine.