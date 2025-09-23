Tờ Kyiv Independent dẫn lời Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine bắt đầu từ lúc 20h ngày 22/9. Tính đến 9h sáng 23/9, 34 UAV của Ukraine bay về phía Moscow đã bị bắn hạ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 69 UAV của Ukraine đã bị bắn rơi ở 9 khu vực của Nga, bao gồm Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Moscow, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov và bán đảo Crưm.

Khoảnh khắc mảnh vỡ UAV Ukraine rơi xuống, gây thiệt hại cho một bãi đỗ xe ở Nga. Video: RT

Đòn không kích từ Ukraine đã buộc nhà chức trách Nga phải tạm đóng cửa không phận phía trên thủ đô Moscow và cho các sân bay ở đây tạm ngừng hoạt động. Thị trưởng Sobyanin cho biết thêm, các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến những địa điểm mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại về vật chất. Song, theo hãng tin RT, kênh Telegram Mash cho hay, các mảnh vỡ từ UAV Ukraine đã rơi xuống Solntsevo, khu dân cư ở phía tây Moscow và thị trấn Reutov nằm ở phía đông thủ đô Nga. Các mảnh vỡ này đã làm hư hại 4 ô tô trong một bãi đậu xe ở Reutov.

Trong khi đó, chia sẻ trên kênh Telegram, Không quân Ukraine thống kê, kể từ tối 22/9, Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 115 UAV vào nước này. Các lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công 103 UAV, nhưng đã có 6 nơi bị tấn công.