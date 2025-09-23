Theo hãng tin RT, phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 22/9, ông Sikorski nói: "Các bạn đã được cảnh báo. Nếu một tên lửa hoặc máy bay khác xâm nhập không phận của chúng tôi mà không có sự cho phép, dù cố ý hay vô tình, sẽ bị bắn hạ và các mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO, xin đừng đến đây than phiền về điều đó”.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Ba Lan cáo buộc 19 máy bay không người lái (UAV) của Nga "cố tình" xâm phạm không phận nước này.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga. Ảnh: Sputnik

Đáp trả, Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyansky cáo buộc "cả Warsaw lẫn Brussels đều không cần sự thật". Ông Polyansky gọi cuộc họp hôm 22/9 là phần thứ hai của màn kịch "đổ lỗi cho Nga về mọi thứ".

Cũng theo ông Polyansky, thiệt hại duy nhất được xác nhận trong vụ UAV của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan thực chất là do tên lửa phóng từ tiêm kích F-16 của NATO bắn trúng một nhà dân. Moscow đã đề nghị tổ chức các cuộc tham vấn song phương về vụ việc, nhưng "không nhận được phản hồi thỏa đáng". Warsaw cũng chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy, UAV có nguồn gốc từ Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Ông Polyansky cho rằng, Ba Lan "chỉ cần một lý do cho chiến dịch bài Nga mới”.

Liên quan tới tuyên bố của Estonia về việc 3 máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận nước này trong 12 phút vào tuần trước, ông Polyansky khẳng định "không có bằng chứng nào ngoại trừ cơn cuồng loạn bài Nga đến từ Tallinn".

Phó đại sứ Nga tại LHQ nói thêm, Moscow đang xem xét "rất nghiêm túc" những cáo buộc chống lại quân đội Nga và muốn thấy bằng chứng rõ ràng hơn là "cơn cuồng loạn" của Liên minh châu Âu (EU) nhằm lôi kéo Tổng thống Mỹ Donald Trump "theo đuổi đường lối chống Nga và phá bỏ các thỏa thuận cũng như biên bản ghi nhớ các tổng thống Nga và Mỹ đã đạt được tại hội nghị ở Alaska vào tháng 8".