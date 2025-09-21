"Phi đội bay của Nga ở bán đảo Crưm đã bị thu hẹp một lần nữa, sau các hoạt động chiến đấu thành công của Ukraine", tờ Kyiv Independent dẫn thông báo của HUR trên Telegram vào hôm nay (21/9).

Mi-8 là trực thăng hạng trung được Nga sử dụng cho mục đích vận tải, trinh sát, và hỗ trợ chiến đấu. Trực thăng có thể chở quân và thiết bị, hoặc làm nhiệm vụ chiến đấu.

Video: Kyiv Independent

Trong khi đó, radar của Nga bị Ukraine phá hủy được xác định là 55Zh6U Nebo-U, hệ thống cảnh báo sớm di động có khả năng phát hiện máy bay tàng hình, và tên lửa hành trình ở tầm xa. Những radar này cung cấp dữ liệu mục tiêu quan trọng cho các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga.

Tuy nhiên, HUR không tiết lộ địa điểm chính xác trên bán đảo Crưm diễn ra cuộc tấn công.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trước đó, hôm 9/9, HUR cũng thông báo đã tấn công 2 trạm radar của Nga. Còn vào ngày 1/9, HUR cho biết đã phá hủy 2 trực thăng Mi-8, và tấn công một tàu kéo của Nga.

Tàu lặn không người lái khổng lồ của Ukraine

Ukraine đã ra mắt tàu lặn không người lái TOLOKA tại triển lãm Defense Tech Valley 2025 ở thành phố Lviv. Theo trang tin Militarnyi, dù TOLOKA đã nhắc đến từ lâu, nhưng mới đây nó mới được trưng bày công khai. Hệ thống này có 3 biến thể, và có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 2.000km.

Tờ Defense Express đưa tin, biến thể TLK-150 nhỏ gọn được thiết kế cho các hoạt động tàng hình ngay dưới bề mặt nước, sử dụng động cơ điện để tránh bị phát hiện, và xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga.

Biến thể tàu lặn không người lái TLK-1000 dài 12m của Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Ukraine/Telegram

Biến thể lớn hơn gồm TLK-400 với tầm hoạt động 1.200km và tải trọng 500kg. Trong khi đó, biến thể TLK-1000 dài 12m, mang theo 5.000kg thuốc nổ, và có thể tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.000km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên giới thiệu tàu lặn không người lái TOLOKA tại hội nghị thượng đỉnh “Hỗ trợ Ukraine” vào tháng 2. Ông Zelensky cũng đã nhấn mạnh khả năng tấn công của thiết bị này nhằm vào các tàu thuyền, cảng biển, và nhiều mục tiêu chiến lược của Nga.

Hồi tháng 6, Cơ quan An ninh Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công thứ 3 vào cầu Crưm, một tuyến đường tiếp tế và vận chuyển quan trọng cho các lực lượng Nga hoạt động ở những vùng lãnh thổ mà họ đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine.

Mặc dù nguyên nhân chính xác gây ra thiệt hại cho các trụ đỡ dưới nước của cầu Crưm vẫn chưa rõ ràng, song theo một số chuyên gia quốc phòng, khả năng TOLOKA đã đóng góp một phần nào đó trong cuộc tấn công.