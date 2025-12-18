Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một khu rừng ở tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, các đơn vị trinh sát thuộc Cụm quân Vostok của quân đội Nga đã phát hiện nơi đối phương cho đặt hầm chứa pháo tự hành AS-90.

“Sau khi xác nhận mục tiêu, FPVđã được điều đến tấn công hầm chứa pháo trên. Sau loạt đòn tấn công đầu tiên, hầm chứa pháo đã bị phá hủy và khí tài của Ukraine hư hại nặng. Để hoàn tất nhiệm vụ, một UAV cảm tử Lancet đã được triển khai để tập kích khẩu pháo của đối phương”, hãng tin TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga kèm video ghi lại quá trình tấn công diễn ra.

Đòn tập kích từ trên không của UAV Lancet nhằm vào xe pháo AS-90. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Quân Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về đoạn video trên.

Theo chuyên trang tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cuối tháng 2/2022, các lực lượng vũ trang Kiev đã hao tổn ít nhất 23 khẩu pháo AS-90, trong đó 17 khẩu bị phá hủy hoàn toàn.