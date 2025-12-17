Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Trong đoạn video do hãng thông tấn TASS đăng tải ngày 17/12, một kíp pháo tự hành Msta-S thuộc biên chế Cụm quân Trung tâm của Nga đã thực hiện đòn pháo kích nhằm vào một tòa nhà được quân Ukraine sử dụng làm sở chỉ huy dã chiến ở mặt trận Pokrovsk.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Kíp điều khiển pháo Msta-S của Lữ đoàn pháo binh cận vệ số 120 thuộc Cụm quân Trung tâm đã dùng đạn dẫn đường Krasnopol-M2 để phá hủy sở chỉ huy của quân Ukraine ở hướng Pokrovsk. Trước đó, kíp pháo thủ đã cài đặt tọa độ cho quả đạn dẫn đường, sau đó di chuyển tới vị trí khai hỏa. Đạn Krasnopol sau khi bắn đi đã được tia laser chiếu từ UAV Orlan-30 dẫn đường”.

Binh sĩ Nga cài tọa độ vào đạn dẫn đường Krasnopol. Ảnh: TASS

Hiện Ukraine chưa bình luận về đoạn video do truyền thông Nga đăng tải.

Theo trang Topwar, đạn pháo Krasnopol có đường kính 152mm; dài 1,3m; nặng 50,8kg, trong đó phần thuốc nổ nặng 6,4kg; tầm bắn 20km. Để tăng cường tính hiệu quả, các chuyên gia Nga về sau lần lượt ra mắt những phiên bản nâng cấp là Krasnopol-M và Krasnopol-M2 có tầm bắn xa và độ chính xác cao hơn. Với độ lệch mục tiêu đồng tâm (CEP) chỉ khoảng 1 - 2m, đạn Krasnopol có thể giúp pháo binh Nga tấn công chính xác mục tiêu nằm cách nơi khai hỏa hàng chục kilômet.