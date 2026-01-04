Tại cuộc họp báo hôm 3/1, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với nhiều phóng viên rằng việc Kiev tiến hành cải tổ bộ máy lãnh đạo những ngày qua được triển khai ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả với quân đội Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, việc thay thế Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi không nằm trong kế hoạch cải tổ “ở thời điểm này”.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Mạng xã hội X

Theo báo Kyiv Independent, quân đội Ukraine đang thực hiện quá trình cải tổ bộ máy khi nhiều quan chức được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn. Ví dụ, người đứng đầu lực lượng tình báo Kyrylo Budanov được đề bạt làm Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine hay lãnh đạo Cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine là Oleh Ivashchenko sẽ đảm trách chức vụ cũ của ông Budanov.

Hơn 70% dân Ukraine phản đối nhượng lại vùng Donbass

Trong một nghiên cứu được công bố hôm 3/1 của Viện Xã hội học quốc tế Kyiv, có đến 74% số người Ukraine tham gia khảo sát đã phản đối việc Kiev chấp nhận bản dự thảo kế hoạch hòa bình “bao gồm các điều khoản như Ukraine phải rút quân khỏi vùng miền đông Donbass và giới hạn số lượng quân nhân tại ngũ mà không có những đảm bảo an ninh chắc chắn”.

Được biết, cuộc khảo sát trên được Viện Xã hội học quốc tế Kyiv thực hiện trong khoảng thời gian từ 26/11 - 29/12/2025 với người dân trên khắp lãnh thổ Ukraine. Phần lớn những người được hỏi ủng hộ một kế hoạch hòa bình “có thể đóng băng xung đột với các đảm bảo an ninh, chừng nào Ukraine không bị ép phải chính thức công nhận những khu vực do lực lượng Moscow đang kiểm soát là một phần lãnh thổ Nga”.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy chỉ 10 - 16% người được hỏi lần lượt bày tỏ lạc quan rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc vào “đầu hoặc giữa năm 2026”.