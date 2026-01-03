Ông Zelensky tuyên bố: "Ông Mykhailo đã tham gia sâu vào dự án về máy bay không người lái (UAV) và làm việc rất hiệu quả trong việc số hóa các dịch vụ và quy trình công".

Theo báo Kyiv Independent, quyết định trên là một phần của cuộc cải tổ chính trị lớn, sau một số bổ nhiệm quan trọng. Trước đó, lãnh đạo Cơ quan tình báo quân sự (HUR) Kyrylo Budanov đã được chỉ định làm Chánh văn phòng tổng thống và người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Oleh Ivashchenko đảm nhiệm vị trí cũ của ông Budanov. Trung tướng Serhii Deineko sẽ không còn giữ vị trí đứng đầu Lực lượng biên phòng quốc gia.

Theo Hiến pháp Ukraine, quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng theo đề xuất của tổng thống.

Ông Fedorov sẽ thay thế ông Denys Shmyhal, người chỉ giữ chức vụ này chưa đầy 6 tháng sau khi được bổ nhiệm vào tháng 7/2025. Theo ông Zelensky, ông Shmyhal sẽ đảm nhận một vai trò "không kém phần quan trọng".

Từ doanh nhân tới Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Fedorov . Ảnh: Tài khoản X của ông Mykhailo Fedorov

Năm 2019, ông Fedorov khi đó là một doanh nhân đến từ thành phố Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, đã gia nhập đội ngũ của ông Zelensky và trở thành chiến lược gia kỹ thuật số hàng đầu đằng sau chiến dịch tranh cử tổng thống trực tuyến thành công của chính trị gia này.

Cuối năm đó, ông Fedorov đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Tổng thống Zelensky, rồi được bầu vào quốc hội với tư cách là thành viên của đảng Người phục vụ nhân dân. Chỉ trong vòng vài tháng, ông Fedorov được bổ nhiệm làm phó thủ tướng và trở thành bộ trưởng trẻ nhất từ ​​trước đến nay ở Ukraine, lãnh đạo Bộ Chuyển đổi số mới thành lập.

Trong những năm qua, ông Fedorov đã thực hiện tầm nhìn của tổng thống về chính sách "nhà nước nằm trong điện thoại thông minh" như một phần trong chiến dịch chống lại nạn quan liêu. Dưới sự lãnh đạo của ông Fedorov, Bộ Chuyển đổi số cũng đã đi tiên phong trong nhiều dự án, gồm sản xuất UAV và cải cách giáo dục.

Mùa thu năm 2024, ông Fedorov là bộ trưởng duy nhất trong chính phủ được người dân Ukraine tin tưởng nhiều hơn là nghi ngờ. Theo khảo sát của Trung tâm Razumkov, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Kiev, 31% số người tham gia bày tỏ sự tin tưởng với ông.

Không giống như các quan chức và lãnh đạo quân sự chủ chốt khác của Ukraine, ông Fedorov chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. Thay vào đó, ông đã trở thành một nhà đàm phán chính của Ukraine với các gã khổng lồ công nghệ. Ông Fedorov là người liên lạc chính của Ukraine với tỷ phú Mỹ Elon Musk, chủ sở hữu công ty SpaceX.