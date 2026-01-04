Theo Kyiv Indepdent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/1 đã tuyên bố rằng việc phương Tây triển khai binh lính tới Ukraine để đảm bảo an ninh là "điều kiện không thể thiếu cho mọi thỏa thuận hòa bình".

"Hiện vẫn chưa có dự thảo cuối cùng của kế hoạch hòa bình, nhưng sự hiện diện quân sự của phương Tây là điều kiện then chốt. Tôi hiểu rằng không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng đưa quân tới Ukraine, nhưng vẫn có những yêu cầu tối thiểu. Anh và Pháp là hai nước đồng chủ trì Liên minh tự nguyện và sự hiện diện quân sự của họ là bắt buộc", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, quyết định triển khai binh lính chỉ có thể được đưa ra sau khi hoàn tất các thủ tục phê chuẩn tại quốc hội của các nước đối tác. "Ngay cả khi một nhà lãnh đạo sẵn sàng đưa ra chỉ thị và quân đội sẵn sàng hiện diện tại Ukraine, thì theo hiến pháp của nhiều quốc gia châu Âu, sự ủng hộ của quốc hội vẫn là điều bắt buộc", ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã tiếp tục cải tổ nội các, khi đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal làm Bộ trưởng Năng lượng kiêm Phó thủ tướng thứ nhất của Ukraine.

Nga giành quyền kiểm soát làng Bondarnoye ở Donetsk

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Bondarnoye tại vùng Donetsk.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến miền Nam đã đẩy lùi đối thủ ra khỏi làng Bondarnoye. Tại các cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến trong 24h qua, chúng ta cũng khiến Ukraine tổn thất khoảng 1.300 binh lính", phía Nga cho biết.

Trong ngày qua, quân đội Nga cũng thực hiện nhiều đòn tập kích chính xác nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển phục vụ lực lượng Kiev. Bên cạnh đó, các đơn vị phòng không của Moscow cũng đánh chặn tổng cộng 124 UAV, 15 bom dẫn đường và 2 tên lửa HIMARS của đối thủ.