Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 26/11, quan chức Oleksandr Bevz, cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, nói rằng một khi việc công nhận các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát tạm thời là một phần lãnh thổ của Nga được đưa vào dự thảo hòa bình thì “tính hợp pháp của văn kiện đó ngay lập tức sẽ suy yếu”.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Ông Bevz nhấn mạnh: “Ukraine từng nhiều lần tuyên bố rằng không thể có bất kỳ thay đổi hiến pháp hay sự công nhận chính thức nào về việc kiểm soát tạm thời. Đây chính xác là một ‘quả mìn’, nếu điều đó được đưa vào một thỏa thuận hoặc bất kỳ văn bản nào khác thì tính hợp pháp của văn bản đó sẽ bị suy yếu. Điều đó sẽ không được chấp nhận, nhất là bởi các bên liên quan nắm vai trò quan trọng nhất đó là những người lính bảo vệ Ukraine. Do vậy, điều này là không thể”.

Vị quan chức Ukraine khẳng định lãnh thổ là vấn đề khó khăn nhất và vẫn đang được thảo luận. “Chúng tôi đang làm mọi cách để đảm bảo rằng bất kỳ điều khoản nào đưa vào thỏa thuận đều được Ukraine chấp nhận… Nếu văn bản đó chứa những điều khoản không thể chấp nhận được, thì sẽ rất khó để nói về nền hòa bình bền vững và nhận thức về tính hợp pháp của văn bản đó trong xã hội Ukraine. Không chỉ ở Ukraine, mà còn ở châu Âu và Mỹ”.

Theo tờ Ukrinform, tuyên bố trên của quan chức Bevz được đưa ra giữa lúc chính quyền Mỹ vào tuần trước đã nêu dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó có một số điều khoản yêu cầu Kiev công nhận bán đảo Crưm và một số khu vực được các lực lượng vũ trang Moscow kiểm soát là lãnh thổ của Nga.

Theo tờ Financial Times, sau khi các quan chức Mỹ và Ukraine hội đàm tại Geneva, Thụy Sĩ vào đầu tuần này, bản dự thảo kế hoạch hòa bình được rút gọn còn 19 điểm. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, toàn bộ nội dung của kế hoạch hòa bình đã sửa đổi vẫn chưa được công bố.