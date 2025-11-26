Binh sĩ Nga. Ảnh: Sputnik

Theo DeepState, các binh sĩ Nga gần đây thường xuyên xuất hiện trong thành phố Siversk, gồm cả ở khu vực phía nam và vùng ngoại ô phía đông.

Tờ Kyiv Independent cho biết, Siversk là một đô thị nhỏ với dân số trước xung đột khoảng 10.000 người nhưng đóng vai trò quan trọng trong hàng rào phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Donetsk. Thành phố này giúp bảo vệ cụm đô thị lớn hơn là Sloviansk và Kramatorsk ở phía tây, nơi neo giữ "vành đai pháo đài" phòng thủ của Kiev tại Donetsk.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, nếu Nga củng cố các lợi thế xung quanh Siversk, nước này có thể gia tăng áp lực lên tuyến phòng thủ của đối phương bằng cách mở ra những hướng tấn công mới.

Theo DeepState, quân Nga đang dùng xe bọc thép, xe máy và bộ binh để tấn công dọc theo một dải rộng hơn của tiền tuyến xung quanh Siversk. Thành phố này đã bị bỏ hoang kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022. Cơ quan chức quân sự địa phương trước đó cho hay, dân số của thành phố đã giảm 20 lần, chỉ còn khoảng 400 cư dân tính đến mùa hè năm nay.

Hồi tháng 9, Serhii Zaporozhets, phát ngôn viên của quân đội Ukraine nói với đài truyền hình Suspilne rằng, Nga đang tìm cách đảm bảo một chỗ đứng gần Siversk trước khi thời tiết thay đổi.

Trong một diễn biến chiến sự khác, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 25/11 tuyên bố, các lực lượng Kiev đã tấn công một số mục tiêu chiến lược của Nga, gồm nhà máy sửa chữa máy bay Tagarog và cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) Atlant Aero tại tỉnh Rostov. Theo Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert "Madyar" Brovdi, quân đội nước này đã phá hủy một máy bay vận tải hạng nặng Il-76 và một tổ hợp laser trên không A-60 của Nga.

A-60 là một máy bay thử nghiệm hiếm hoi của Nga, có từ thời Liên Xô và được phát triển dựa trên máy bay vận tải Il-76. Máy bay này được trang bị hệ thống laser trên không và được phát triển để thử nghiệm công nghệ phòng thủ tên lửa và chống vệ tinh. Mặc dù chưa có giá chính thức nhưng truyền thông Nga ước tính giá trị của máy bay này dao động từ 150 - 480 triệu USD, tùy thuộc vào cấu hình.