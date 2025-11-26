Tờ Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên tiết lộ, Kiev đã đồng ý giới hạn số quân nhân như vậy. Quân đội Ukraine với quy mô này sẽ vẫn là lực lượng lớn thứ 2 tại châu Âu, chỉ sau Nga và gần với quân số hiện nay của nước này là 900.000 người.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Westpoint.edu

Thông tin trên được tiết lộ sau khi kế hoạch hòa bình ban đầu được Washington trình bày vào tuần trước đã bị chỉ trích vì các điều kiện có lợi cho Nga. Đề xuất khi đó giới hạn quân đội Ukraine ở mức 600.000 người.

Kế hoạch hòa bình ban đầu của Mỹ gồm 28 điểm, nhưng đã được rút gọn còn 19 điểm sau khi các quan chức Mỹ và Ukraine hội đàm tại Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, toàn bộ nội dung của kế hoạch hòa bình đã sửa đổi vẫn chưa được công bố.

Những vấn đề nhạy cảm nhất, cụ thể là các mục liên quan tới lãnh thổ, sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải quyết sau.

Hãng tin CBS News dẫn lời một quan chức Mỹ nói, dù Ukraine đã đồng ý với thỏa thuận hòa bình mới sửa đổi nhưng lập trường của Nga vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow chưa chính thức nhận được kế hoạch hòa bình đã sửa đổi. Tuy nhiên, ông Lavrov cảnh báo, Moscow sẽ từ chối nếu văn bản này không đáp ứng các yêu cầu lâu nay của họ.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lưu ý: "Có một vài chi tiết tế nhị cần được giải quyết và đòi hỏi Mỹ, Nga và Ukraine đàm phán tiếp tục". Ukraine chưa công khai xác nhận việc đồng ý hạn chế quy mô quân sự. Tờ Kyiv Independent đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Ukraine để xin bình luận.

Ukraine từ lâu vẫn khẳng định, bất kỳ giới hạn nào đối với lực lượng vũ trang của nước này đều là "lằn ranh đỏ" họ không muốn vượt qua. Mức trần 800.000 quân phản ánh một đề xuất phản đối do Anh, Pháp và Đức đưa ra trước đó để đáp trả văn kiện 28 điểm của Mỹ.

Liên quan tới các cuộc đàm phán, hãng CNN đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump tuyên bố sẽ gặp các người đồng cấp Ukraine và Nga khi thỏa thuận hòa bình bước vào giai đoạn cuối.