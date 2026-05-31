Hãng thông tấn RBC dẫn thông cáo đêm 30/5 của Lực lượng tác chiến miền nam Ukraine viết: “Quân Ukraine không tấn công vào tổ máy số 6 của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Các quân nhân của chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt trong khuôn khổ luật pháp nhân đạo quốc tế và hiểu rõ hậu quả của bất kỳ hành động (tấn công) nào liên quan đến những cơ sở hạt nhân”.

Một góc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: TASS

“Chính Nga vi phạm những quy định về việc triển khai các khí tài quân sự trong khu vực 5km xung quanh nhà máy, cũng như cho đặt các hệ thống tác chiến điện tử, vũ khí, thiết bị quân sự và quân nhân tại đó”, thông cáo viết thêm.

Theo hãng tin TASS, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev trước đó cùng ngày tuyên bố Ukraine đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công vào tổ máy số 6 của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia “gây ra 1 lỗ thủng trên bức tường của công trình này”.

Ukraine nêu chiến thuật UAV mới của Nga

Trang RBC dẫn lời chuyên gia quân sự Anatolii Khrapchynskyi cho biết, quân Nga đang không ngừng nâng cấp UAV quân sự “để các khí tài này có thể chuyển lộ trình khi thực hiện các cuộc tấn công đường không”.

“Không giống với tên lửa hành trình vốn thực hiện theo tuyến lộ trình được lên kế hoạch trước, các UAV hiện đại có thể ‘thích ứng linh hoạt’ với các điều kiện trên không. Nhờ ứng dụng công nghệ kết nối phi tập trung, các UAV Nga có thể truyền thông tin trực tiếp cho nhau khi bay. Nếu những chiếc UAV đầu tiên trong nhóm bị bắn hạ bởi hỏa lực cơ động Ukraine hoặc drone đánh chặn, chúng sẽ thông báo cho binh sĩ điều khiển và các UAV bay phía sau. Các UAV còn lại sẽ thay đổi quỹ đạo và bay vòng qua khu vực đó vì có mối đe dọa hiện diện”, ông Khrapchynskyi nói.

Hiện quân Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của chuyên gia Khrapchynskyi.