Theo trang tin tức Militarnyi, kênh theo dõi quân sự DeepState ngày 30/5 đã đề cập đến việc Ukraine giành lại 46km2 lãnh thổ tại khu vực Oleksandrivka, giao điểm giữa các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk ở miền đông đất nước.

"Đây là chiến dịch diễn ra trong thời gian dài, được thực hiện một cách bí mật, không có diễn biến nào được tiết lộ với công chúng. Tuy vậy, sự thay đổi ở khu vực này đã được ghi nhận, quân đội Ukraine đã có những bước tiến trên một mặt trận có tổng chiều rộng khoảng 25km và chiều sâu lên tới 4 - 5km ở khu vực Oleksandrivka", Militarnyi cho biết.

Theo DeepState, một trong những lý do chính khiến Nga thất thế ở khu vực này là toàn bộ hệ thống internet vệ tinh Starlink đã bị vô hiệu hóa, khiến lợi thế về thông tin liên lạc nghiêng hẳn về phía các lực lượng Kiev.

Binh lính Nga tại tiền tuyến. Ảnh: TASS

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này hôm 29/5 đã giành quyền kiểm soát khu định cư Lesnoye ở vùng Dnipropetrovsk. Tính từ ngày 23 - 29/5, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát tổng cộng 10 khu định cư ở Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.

"Trong quá trình đẩy lùi đối thủ ra khỏi Lesnoye, Nhóm tác chiến Vostok đã khiến Ukraine mất số binh lính tương đương với 2 trung đội, đồng thời phá hủy hơn 30 máy bay không người lái (UAV) hạng nặng Baba-Yaga", Bộ Quốc phòng Nga thống kê.

Những tuyên bố trên được phía Nga đưa ra trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trên nhiều mặt trận. Hiện Ukraine chưa xác nhận các thông tin liên quan đến việc mất quyền kiểm soát những khu dân cư nói trên.

Ukraine không đủ điều kiện nhận khoản vay của EU

Hãng thông tấn TASS ngày 30/5 dẫn lại dữ liệu của chính phủ Ukraine, qua đó xác nhận Kiev đã không đáp ứng được 6 điều kiện cần thiết của Liên minh châu Âu (EU) để nhận được khoản giải ngân 2,4 tỷ Euro theo chương trình Hỗ trợ Ukraine trong quý 1/2026.

Cụ thể, Kiev đã không đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến việc triển khai hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực, thông qua luật đơn giản hóa thủ tục phá sản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như ban hành luật đảm bảo việc lựa chọn minh bạch các công tố viên cho các vị trí cấp cao.

Ngoài ra, Kiev cũng chưa thông qua chiến lược triển khai các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn, chưa hoàn tất việc phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, đồng thời chưa ban hành luật liên quan đến việc kết nối với các mạng lưới hạ tầng tiện ích công cộng.