Theo tờ Kyiv Post, Tổng thống Zelensky ngày 30/5 đã có cuộc họp chiến lược với các quan chức hàng đầu của Ukraine, bao gồm Chánh văn phòng tổng thống Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và Phó thủ tướng Denys Shmyhal.

"Mục tiêu của cuộc họp là xác định 3 ưu tiên chiến lược dành cho Ukraine trong bối cảnh tình hình ngoại giao quốc tế có nhiều biến động. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc hàng ngày với giới chức Mỹ và các đối tác châu Âu. Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quan trọng, nhưng hiện tôi không thể tiết lộ quá cụ thể", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Volodymyr Zelensky họp với các quan chức cấp cao Ukraine. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo Tổng thống Zelensky, ưu tiên hàng đầu của Kiev là tăng cường năng lực phòng không và thúc đẩy các thỏa thuận song phương về sản xuất máy bay không người lái (UAV). Ưu tiên thứ hai là đẩy mạnh các nỗ lực trao đổi tù binh và tìm kiếm thêm các đối tác có thể làm trung gian hòa giải. Ưu tiên thứ ba là thúc đẩy các cam kết quốc tế nhằm củng cố an ninh năng lượng cho Ukraine.

Nga và Ukraine không kích qua lại

Theo báo Pravda, quân đội Nga và Ukraine đã liên tục thực hiện các đợt không kích đáp trả lẫn nhau trong 24 giờ qua, tập trung nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương.

"Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/5 đã xác nhận việc tiến hành nhiều cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa vào hàng loạt sân bay quân sự, cơ sở năng lượng, nhiên liệu và hạ tầng được quân đội Ukraine sử dụng. Trong 24 giờ qua, các đơn vị phòng không của Nga cũng đánh chặn 10 bom dẫn đường và 352 UAV của Ukraine", Pravda cho biết.

Ngược lại, giới chức Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã tập kích thành công kho dầu Armavir ở tỉnh Krasnodar, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu ở sâu bên trong lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, lực lượng phòng không của Kiev đã vô hiệu hóa 5 tên lửa Kh-101 và 279 UAV của Nga trong ngày qua.