Hãng tin Ukrinform dẫn thông báo của Quân đoàn số 14 Ukraine hôm nay (31/5) cho hay: “Làng Riasne ở tỉnh Sumy, Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev. Bất chấp những thông tin được Nga tuyên bố gần đây về việc chiếm đóng ngôi làng, Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 119 và các đơn vị khác vẫn giữ vững vị trí”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Lữ đoàn tấn công đường không số 80 Ukraine

Hiện quân Nga chưa bình luận về tuyên bố trên.

Bản đồ được chuyên trang theo dõi xung đột Deep State công bố hôm nay cho thấy, khu vực phía đông và nam làng Riasne nằm trong vùng xám tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa quân Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine.

Ảnh: Deep State

Ukraine nhận thêm bệ phóng IRIS-T từ Đức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/5 cho biết quân đội Kiev vừa nhận thêm 1 bệ phóng phòng không IRIS-T nữa từ Đức.

“Hôm qua 30/5, chúng tôi đã nhận được bệ phóng IRIS-T. Chúng tôi cảm ơn nước Đức về đóng góp liên tục của họ trong việc bảo vệ dân thường, khi hàng nghìn sinh mạng được cứu nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ như vậy. Nhưng chúng tôi cũng cần tên lửa cho các hệ thống phòng không để có đủ khả năng đẩy lui nhiều cuộc tấn công của Nga”, ông Zelensky chia sẻ.

Theo hãng thông tấn RBC, quân đội Ukraine thời gian gần đây đang đối mặt tình trạng thiếu thốn tên lửa sử dụng cho các hệ thống phòng không có xuất xứ từ phương Tây như Patriot, NASAMS và IRIS-T.