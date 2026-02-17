Chiến đấu cơ F-16. Ảnh: RBC Ukraine

Tờ RBC Ukraine dẫn lời ông Ihnat nói, thông tin phi công ngoại quốc tham gia các phi vụ chiến đấu của Ukraine "đáng ngờ" và xuất phát từ một nguồn tin không đáng tin cậy. "Chúng tôi thậm chí còn không bác bỏ ngay lập tức thông tin đó và muốn xem phản ứng của kẻ thù, những kẻ luôn thấy một lượng lớn người nước ngoài đang ở đây và vân vân... Chúng tôi chắc chắn sẽ nghiên cứu phản ứng nhưng tôi muốn nói rằng các phi công của chúng tôi đang bay trên bầu trời của Ukraine và đạt được những kết quả khiến người nước ngoài vô cùng kinh ngạc".

Ông Ihnat nói thêm, Ukraine đang tích cực hợp tác với các đối tác trong liên minh không quân nhưng các chuyến bay chiến đấu đều do phi công Ukraine thực hiện. Họ hoạt động trong điều kiện khó khăn với sự hiện diện dày đặc của hệ thống phòng không Nga, máy bay có thể bị tên lửa tấn công ngay lập tức sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, trang Intelligence Online đưa tin Kiev đã thành lập một phi đội F-16 gồm các phi công Ukraine, Mỹ và Hà Lan để bảo vệ bầu trời của Ukraine trước tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga. Không quân Ukraine lưu ý thông tin như vậy cần được xác minh.

Ukraine vẫn tiếp tục hợp tác với các đối tác về đào tạo phi công, trao đổi kinh nghiệm và cải thiện chiến thuật sử dụng hàng không hiện đại.