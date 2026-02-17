Theo báo RBC Ukraine và trang tin Intelligence Online, phi đội trên được thành lập trong những tuần gần đây với sự bảo mật nghiêm ngặt để vận hành các máy bay chiến đấu F-16 mới. Đơn vị này đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ không phận ở khu vực Kiev, nơi thường xuyên đối mặt với các cuộc tập kích của Nga.

Phi đội F-16 gồm các phi công Mỹ có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn tại Afghanistan. Một trong số những người này đã tham gia các hoạt động ở Trung Đông trước khi tham gia lưc lượng quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, các phi công Hà Lan được đào tạo tại các trường không chiến tinh nhuệ của châu Âu, chuyên về các chiến thuật đánh chặn hiện đại và chiến tranh trên không công nghệ cao.

Máy bay chiến đấu. Ảnh: EPA

Trang Intelligence Online lưu ý, các cựu chiến binh phương Tây đã ký hợp đồng tạm thời 6 tháng với khả năng gia hạn dựa trên nhu cầu hoạt động. Họ không giữ các cấp bậc chính thức trong hệ thống quân sự của Ukraine và không được liệt kê trong danh sách công khai.

Phi đội thường xuyên tham gia đánh chặn tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101 của Nga cũng như UAV Geran-5. Máy bay F-16 được sử dụng cho các cuộc tuần tra, bao gồm cả tuần tra đêm, tối đa hóa phạm vi phủ sóng radar và khả năng phản ứng nhanh.

Giá trị chính của các phi công phương Tây chính là kinh nghiệm sử dụng các thiết bị tiên tiến của họ, đặc biệt là thiết bị định vị và trinh sát Sniper vốn được mô tả là đôi mắt của máy bay. Các hệ thống này cho phép phi công theo dõi mục tiêu ở khoảng cách xa, giám sát tên lửa và UAV di chuyển nhanh, ngay cả vào ban đêm hoặc trong điều kiện mây mù dày đặc.

Trong khi các phi công Ukraine đang bắt đầu làm chủ công nghệ này, các cựu chiến binh Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp chuyên môn quan trọng.

Ngay từ năm 2023, Không quân Ukraine đã cho phép người ngoại quốc tham gia bảo vệ nước này với tư cách là phi công hoặc chuyên gia trong binh chủng công binh và hàng không, miễn là họ có đủ trình độ chuyên môn quân sự phù hợp. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về việc các phi công nước ngoài đang tích cực tham gia bảo vệ Ukraine.