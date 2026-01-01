Trong tuyên bố đưa ra đêm 31/12, Viktor Trehubov, người phát ngôn của Nhóm Chiến lược - Tác chiến Dnipro nói rằng thị trấn tiền tuyến Kupiansk ở tỉnh Kharkiv, Ukraine, vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân đội Kiev “khi các hoạt động ‘dọn dẹp’ quân Nga đang diễn ra tại đây”.

Một binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Trang RBC Ukraine dẫn lời ông Trehubov nói: “Các lực lượng đối phương không thể tiến vào Kupiansk. Bất chấp việc Nga tăng cường binh sĩ cũng như các nỗ lực tấn công, đối phương vẫn thất bại. Hiện tại, chỉ có vài chục lính Nga đang ẩn nấp bên trong các căn hầm, và số lượng này đang giảm đi”.

Cho tới nay, quân Nga chưa bình luận về tuyên bố trên.

Theo bản đồ của chuyên trang Deep State, vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa lính Nga và quân phòng thủ Ukraine, đang bao trùm trung tâm Kupiansk, trong khi vùng xanh tức nơi quân Ukraine tái kiểm soát lại chiếm phần lớn khu vực tây bắc thị trấn này.

Ảnh: Deep State

Ukraine hứng nhiều đòn tập kích UAV của Nga

Truyền thông Ukraine đưa tin, quân đội Nga trong đêm 31/12, rạng sáng 1/1 đã thực hiện các cuộc tập kích đường không bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào ba tỉnh Odesa, Lutsk và Sumy của nước này.

Trang RBC Ukraine cho hay, đòn tập kích của Nga nhằm vào tỉnh Lutsk trong đêm 31/12 “đã gây ra một đám cháy có quy mô lớn”. Còn tại Odesa, cuộc tấn công của UAV nhằm vào một hạ tầng năng lượng đã gây tình trạng mất điện cho thủ phủ tỉnh này.

Hiện phía Ukraine chưa công bố thống kê sơ bộ thiệt hại do các đợt tập kích UAV mới nhất của Nga gây ra.