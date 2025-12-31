Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/12 đã công bố bản đồ lộ trình bay của các UAV do Ukraine triển khai để tấn công nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod vào rạng sáng 29/12.

"Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 49 UAV tại khu vực Bryansk, 1 UAV ở khu vực Smolensk và 41 UAV khác tại khu vực Novgorod khi chúng cố gắng tiếp cận dinh thự của Tổng thống Putin", phía Nga cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một số hình ảnh về các mảnh vỡ của UAV được cho đã tham gia cuộc tập kích bất thành. "Đây là bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc tấn công khủng bố của Kiev nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Bản đồ lộ trình bay của các UAV Ukraine bị Nga cáo buộc tập kích dinh thự Tổng thống Putin. Ảnh: RT

Về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận vai trò của Kiev trong vụ tập kích, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc ông Zelensky "hoặc không nắm được tình hình hoặc đưa ra tuyên bố sai sự thật".

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga sẽ đưa ra lập trường cứng rắn hơn với Ukraine sau vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitacre tiết lộ với hãng tin Fox rằng Washington đang làm rõ các tin thông tình báo về vụ tấn công của UAV tại Novgorod.

"Chúng tôi chưa thể khẳng định chắc chắn về sự việc. Tuy nhiên, mọi hành động liều lĩnh đều có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực với tiến trình đàm phán. Mỹ sẽ làm rõ toàn bộ tin tình báo liên quan", ông Whitacre nói.